Letiště Leoše Janáčka Ostrava si v pátek odpoledne zapsalo smutný historický milník. Odpoledne totiž měli cestující poslední možnost cestovat do hlavního města pravidelnou linkou Českých aerolinií. Linka do Prahy skončila po dlouhých 83 letech!

Poslední let byl naplánován na 15.20 hodin. Z Prahy letadlo přiletělo s půlhodinovým zpožděním po 15. hodině jako linka OK024, na zpáteční cestu se vydalo jako OK025.

Rezervační systém ČSA nabízel ještě po poledni možnost koupě letenek na poslední let z Ostravy do Prahy. Buď běžnou letenku za 4521 korunu, nebo v business třídě za 8638.

Věrný fanoušel letěl tam a zpět.

"Jsem z Prahy. Živím se jako IT a jsem letecký fanoušek. Loni jsem letěl asi 50x, nejdále asi na Havaj a do Japonska. Protože teď šlo o ukončení poslední vnitrostátní linky tady v ČR, tak se jednalo o hezkou příležitost se proletět. V ATR se nedá čekat nějaký velký komfort, letadlo je poměrně hlučné. Do Ostravy nás letělo 16, takže to asi skutečně ekonomicky udržitelné nebude," řekl v Ostravě před zpátečním letem Ondřej Soukup.

Konec spojení s Ostravou

Ještě na jaře firma oznamovala velké plány na růst, ke kterým ale nakonec vůbec nedošlo.

„Hlavním důvodem ukončení provozu je nedostatečná kapacita odpovídajícího typu letadel ve flotile koncernu vzhledem k odchodu tří letadel ATR 42 a jejich vrácení lessorům. Nasazovat na linku proudová letadla s větší kapacitou z flotily koncernu nedává z ekonomického hlediska smysl. Linka nemá pro to obchodní potenciál či předpoklad dalšího růstu poptávky,“ řekl už dříve mluvčí ČSA Daniel Šabík.

„V rámci koncernu Smartwings se pod značkou ČSA chceme zaměřovat na pravidelné linky, které nabízí zajímavý obchodní potenciál, možnosti růstu a dalšího rozvoje, a je možné je provozovat jednotnou flotilou proudových letadel,“ vysvětlil Šabík. Podobně dopadly také pravidelné linky Praha-Bratislava a Bratislava – Košice.

Ostravě i Moravskoslezskému kraji tak zůstaly jen oči pro pláč. Pravidelně se z Mošnova bude nadále létat už jen do Londýna a Milána.

„Provozování letecké linky Ostrava – Praha společností ČSA bylo výlučně v kompetenci této společnosti, linka byla provozována bez jakékoliv finanční podpory nebo jiného závazku Moravskoslezského kraje. Rozhodnutí soukromého vlastníka ukončit provoz je tak plně v jeho kompetenci," náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

„Nicméně načasování a způsob ukončení linky vyvolává oprávněně otázky nejen u cestujících. Vedení MSK jednalo s vedením ČSA během letošního roku několikrát. Ze strany ČSA jsme byli během roku několikrát informováni o navýšení počtu letů. Ukončení linky v podstatě ze dne na den, kdy zahájení provozu nové pravidelné linky není možné dříve, než za několik měsíců, není vůči podnikatelům, obyvatelům i návštěvníkům našeho kraje férové. Vedení Moravskoslezského kraje a management Letiště Ostrava a.s. zahájili intenzivní jednání o zabezpečení leteckého spojení Moravskoslezského kraje s Evropou i zbytkem světa jinou pravidelnou linkou z mošnovského letiště. Tato ale zcela jistě nebude směrována do Prahy, ale do jiného leteckého hubu, odkud lze bez přestupu létat do většiny destinací" dodal Unucka.