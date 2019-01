Po dlouhých třiaosmdesáti letech končí ve čtvrtek pravidelná letecká linka Českých aerolinií mezi Prahou a Ostravou.

Dopravce ve vlastnictví Smartwings spojení ruší pro ztrátovost. „Vedení Moravskoslezského kraje a management Letiště Leoše Janáčka Ostrava okamžitě zahájili intenzivní jednání o zabezpečení leteckého spojení Moravskoslezského kraje s Evropou i zbytkem světa jinou pravidelnou linkou z mošnovského letiště. Nebude směrována do Prahy, ale do jiného leteckého hubu, odkud lze bez přestupu létat do většiny destinací,“ řekl už dříve náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka.

Naopak přímé letecké spojení mezi Ostravou a italským Milánem bude nakonec pokračovat. Radní Moravskoslezského kraje v úterý odsouhlasili novou smlouvu o propagaci, kterou Ryanair podmiňoval další působení. „Chceme marketingem podpořit, aby linka měla stoprocentní naplněnost,“ řekl České televizi Jakub Unucka. Cenu neuvedl, má jít řádově o miliony korun.

Ryanair přestal během víkendu prodávat letenky na letní letový řád na tuto trasu, Ostravě tak reálně hrozilo, že bude mít od dubna jen jedinou linku do Londýna. Ryanair zatím prodej letenek neobnovil. Linku z Ostravy do Bergama otevřel Ryanair v říjnu roku 2016, létá dvakrát týdně. Podle údajů letiště bývají letadla plná zhruba z 80 %, zhruba pětinu cestujících tvoří Italové.