Během záplav se v Opavě rabovalo ve velkém. Jakmile stačila voda trochu opadnout, rozjelo se rabování a obchodování s potravinami za přemrštěné ceny. Jako první přišly na řadu samoobsluhy Katka a C+M Market a drogerie v Nákladní ulici. Voda se do jejich útrob dostala v úterý 8. července. Se soumrakem vtrhli do nechráněných obchodů zloději, kteří ukradli všechno, co nebylo poškozeno.