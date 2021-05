/FOTO/ Devět křížků na krku a nohy stále slouží, pochvaloval si Jaroslav z Poruby… ale svezení speciální ostravskou rikšou určenou právě seniorské generaci neodmítl. Zvláště, když byl prvním pasažérem v Ostravě a do pedálů šlápla i Taťána Gregor Brzobohatá (rozená Kuchařová, česká a světová královna krásy z roku 2006).

V Ostravě začala fungovat rikša. Prvním oficiálním řidičem byla Taťána Gregor Brzobohatá (v bílém). | Foto: Deník/Radek Luksza

Misska – jejíž nadace rikšu pořídila zdejší pobočce humanitární organizace ADRA – se obešla i bez jinak nutného školení pro ovládání tohoto vozítka. „Je to elektrokolo, takže je třeba vědět něco o baterii. Pak je docela vratké v zatáčkách a musí do nich najíždět opatrně, aby to s cestujícím nedrncalo,“ upřesnila Kristýna z týmu ADRA, která na porubské Hlavní třídě zaskakovala za šoféra. Řízení novinky v ulicích a především pak na cyklostezkách bude na dobrovolnících věnujícím se seniorům. „Ke mně chodívá Monika, ale ta je v práci,“ podotkl premiérový pasažér s tím, že by si rád vyjížďku zopakoval.