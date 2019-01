Na nový fígl některých firem působících na trhu s energiemi upozorňuje Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska. Cílem je ztížit, prodražit a znepříjemnit zákazníkovi postup při ukončení smlouvy.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Vít Šimánek

Jak to vypadá v praxi? Dvě provázané smlouvy, obě uzavřené v jednom okamžiku podomním prodejcem. „Na jedné smlouvě figuruje firma My Energy poskytovatel služeb v oblasti energetického poradenství. Na druhé firma Stabil Energy dodavatel energií. Finta spočívá v tom, že spotřebitel uzavře s obchodním zástupcem společnosti Stabil Energy nejen smlouvu o dodávkách energií, ale současně také smlouvu o poskytování služeb v oblasti energetického poradenství," vysvětlila Marcela Reichlová ze Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (SOS MaS).

Druhá jen dohlíží

Jak dále uvedla, obchodní zástupce pak vystupuje v postavení zprostředkovatele pro firmu My Energy. Tato druhá firma se ve smlouvě zavazuje dohlédnout na hladký průběh změny dodavatele energií, řešit případné problémy s tím spojené, provést optimalizaci distribučních sazeb. A to všechno bezúplatně. „Na výše uvedeném by nebylo nic špatného, až na to, že zákazník, spotřebitel, se v této smlouvě zavazuje, že nebude zasahovat do uzavřených smluv, měnit nastavení produktových řad či měnit dodavatele. Za porušení této povinnosti stanoví smlouva sankci 1200 korun," doplnila předsedkyně SOS MaS.

Cíl je podle ní jasný: jednak odradit spotřebitele od odstoupení od smlouvy, jednak, pokud tak přesto učiní, jej sankcionovat.

Spotřebitel má přitom podle občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy o dodávkách energií, která byla uzavřena na dálku do 14 dnů. U smlouvy, která byla uzavřena při podomním prodeji, pak podle Energetického zákona až do pěti dnů před zahájením dodávek. V obou případech bez jakékoliv sankce.

„To, že je sankce sjednána ve smlouvě s jinou firmou, a ne přímo s dodavatelem energií, je jen trik, jak obejít tato zákonná ustanovení," upozornila dále předsedkyně SOS MaS.

Podle názorů obránců spotřebitelů nemá firma My Energy právo spotřebitele v případě odstoupení od smlouvy s dodavatelem energií jakkoliv sankcionovat

Vyjádření Energetického regulačního úřadu Deník požádal o vyjádření mluvčího Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Jiřího Chvojku. „Obdobný případ jsme zažili už v případě, kdy nedílnou součástí procesu uzavření smlouvy na dodávku elektřiny byla i kupní smlouva na úspornou žárovku. V případě, že by zákazník odstoupil od smlouvy, musel by zaplatit kupní cenu za žárovku ve výši dva tisíce korun. Jedná se o podobný případ a obdobné to je i u smluvních vztahů s organizátory e-aukcí. Všechny tyto propojené smluvní vztahy mají za cíl ,stabilizovat' smlouvy o sdružených službách dodávky a maximálně ztížit, prodražit a znepříjemnit postup při ukončení smlouvy s dodavatelem elektřiny či plynu," uvedl Jiří Chvojka.