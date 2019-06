Ostrava chce mít do příštího roku svůj vozový park kompletně bez dieselových autobusů, stejně tak meziměstští dopravci jsou díky novým výběrovým řízením nuceni zlepšovat nabízené služby.

„Díky změnám bude veřejná autobusová doprava ekologičtější, efektivní, rychlejší a jednodušší, zvýší se kvalita i komfort,“ slibuje náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

Noví dopravci začnou od zítřka jezdit na Opavsku, Vítkovsku, Bílovecku a staronově Frýdecko-Místecku, čímž se list dopravců pod novými smlouvami téměř uzavře. I zde už proto bude samozřejmostí vyšší komfort, klimatizace nebo využití moderních technologií ve vozidlech.

STAČÍ UŽ JEN ODISKA

Všechny linky už také budou spadat do integrovaného systému ODIS. „To znamená, že ve všech spojích už bude možné využít dlouhodobou časovou jízdenku nahranou na čipové kartě ODISce a také platit jednotlivé jízdné z její elektronické peněženky,“ připomíná jednatel Koordinátora ODIS Aleš Stejskal s tím, že novinkou je také možnost zaplatit bankovní kartou ve všech infocentrech společnosti.

S novými dopravci se logicky mění i časy, případně trasy linek. Na Opavsku a Vítkovsku nahradí dosavadního dopravce ČSAD Vsetín nový poskytovatel – TQM holding, na Bílovecku pak Arrivu Morava střídá Transdev Morava. Na Frýdecko-Místecku svou oblast uhájila ČSAD Frýdek-Místek.

SUCHDOL MÍSTO MOŠNOVA

V Ostravě změny nastanou spíše dočasně kvůli rozsáhlým stavebním pracím. Zajímavostí, jež začala platit od minulého víkendu, je však zavedení víkendového provozu z Hranečníku do ZOO na lince 97. Ta dosud jezdila jen přes týden.

Změny o víkendu nastanou také u některých vlakových spojů. Za zmínku stojí připomenout hlavně skutečnost, že kvůli zrušení leteckého spojení mezi Prahou a Ostravou dojde k přesměrování prvního ranního a posledního večerního spoje Českých drah ze stanice Mošnov, Ostrava Airport do stanice Suchdol nad Odrou.

Kdo a kde zajišťuje autobusovou dopravu v regionu?

Třinecko a Jablunkovsko: ČSAD Vsetín (od 12/2015)

Českotěšínsko: ČSAD Havířov (od 12/2016)

Orlovsko: ČSAD Karviná (od 6/2018)

Karvinsko: ČSAD Karviná (od 6/2018)

Bruntálsko: konsorcium Transdev (od 12/2018)

Rýmařovsko: konsorcium Transdev (od 12/2018)

Krnovsko: konsorcium Transdev (od 12/2018)

Novojičínsko západ: konsorcium Transdev (od 12/2018)

Novojičínsko východ: ČSAD Vsetín (od 12/2018)

Frýdlantsko: konsorcium ČSAD Frýdek-Místek (od 12/2018)

Vítkovsko a Opavsko: ČSAD Vsetín (od 6/2019)

Frýdecko-Místecko: ČSAD Frýdek-Místek (od 6/2019)

Bílovecko: konsorcium Transdev (od 6/2019)

Hlučínsko: TQM holding (od 6/2020)

Havířovsko: konsorcium ČSAD Karviná, Havířov a Frýdek-Místek (stará smlouva)

Změny v železniční dopravě u Českých drah

Trať 270 (Praha –) Česká Třebová – Bohumín

První ranní vlak pojede místo do / ze stanice Mošnov, Ostrava Airport do / ze Suchdolu n. O. (souvisí se zrušením letu do Prahy). Spoj zajistí nová elektrická jednotka ř. 650 RegioPanter.

Poslední večerní vlak pojede místo do / ze stanice Mošnov, Ostrava Airport pojede do / z Suchdolu n.O. (souvisí se zrušením letu z Prahy). Spoj zajistí nová elektrická jednotka ř. 650 RegioPanter.

Denně bude zaveden nový osobní vlak Os 3451 z Ostravy-Svinova (odj. ve 22:17) do Suchodlu n. O. (příj. ve 22:47), který pojede jako pokračování vlaku z Opavy. Spoj zajistí motorová jednotka ř. 814 Regionova.

Trať 276 Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou

Na této trati bude zaveden nový páteční osobní vlak 13342 ze Suchdolu n.O, (odj. ve 21:34) do Oder (příj. ve 21:47), který pojede jako přípoj od vlaku Ex 545 z Prahy. Zpět z Oder pojede ve 22:37 nový vlak Os 13341 do Suchdolu n.O. (příj. ve 22:50), který bude mít přípoj na rychlík R 849 do Bohumína.

Trať 310 Olomouc – Opava Východ

V pracovní dny a soboty bude prodloužen spěšný vlak Sp 1667 z Krnova (odj. v 19:05) do Bruntálu (příj. v 19:31). V Krnově bude zajištěn přípoj od rychlíku R 1120 z Ostravy.

Trat 323 Ostrava hl.n – Valašské Meziříčí

Školní vlak Os 3162 bude prodloužen z Frenštátu p. R. (odj. v 7:32) na zastávku Frenštát p.R. město (příj. v 7:34).

Osobní vlak Os 3166 pojede cca o 20 minut dříve, tj. z Frenštátu p.R. nově v 10:08, ve Valašském Mezíříčí (příj. v 10:40) bude navázán přípoj na Ex 123 do Vsetína a Žiliny.

Zdroj: České dráhy

Změny v autobusové dopravě v regionu

OPAVSKO A VÍTKOVSKO: Stávajícího dopravce TQM holding na většině linkách nahradí společnost ČSAD Vsetín.

Vítkovsko má největší změny za sebou, platí už od 9. 12. 2018. Od 9. 6. 2019 tu na většině linek dojde jen k drobným časovým úpravám vyvolaných požadavky cestujících, obcí.

Spoje mezi Vítkovem a obcí Melč jsou zajištěny linkami 233 a 241. Všechny jsou vedeny přes zastávku Vítkov, Lhotka, střed. V dopoledních hodinách jsou na lince 233 zavedeny nové přímé spoje, kdy již nebude nutné v Kružberku přestupovat.

Na lince 236 je nově více spojů vedeno přímo mezi Vítkovem a Budišovem n. Budišovkou, Podlesím bez nutnosti přestupu na autobusovém stanovišti v Budišově nad Budišovkou. O víkendu je přidán jeden pár spojů, který je proložen se spoji vlakové linky S33.

Spoje stávající linky 231 jsou vloženy do linky 678, která bude provozována dopravci ČSAD Vsetín a Transdev Morava. Došlo tu k proložení spojů a přidání víkendového páru spojů mezi Vítkovem a Ostravou.

Na Opavsku dojde od 9. 6. 2019 na většině linek jen k drobným časovým úpravám vyvolaných požadavky cestujících, obcí. Jízdní řády jsou až na výjimky bez výrazných změn.

Kvůli zpřehlednění tras ve vedení spojů stávající linky 247 jsou spoje rozděleny do dvou linek. Linka 247 je mezi Opavou a Litultovicemi trasována přes Stěbořice a spoje vedené přes Slavkov a Dolní Životice jsou označeny jako linka 267.

Vybrané spoje linky 249 jsou mezi místními částmi Stěbořic Jamnicí a Březovou vedeny přes zastávku Stěbořice, škola a Stěbořice, střed.

Spoje vedené mezi Opavou a Kobeřicemi přes Štěpánkovice jsou z linky 255 převedeny do páteřní linky 252. V lince 255 zůstávají spoje vedené z Kobeřic dále na Strahovice, Chuchelnou a Bělou. Na základě požadavku na zajištění spojů pro zaměstnance průmyslové oblasti v Chuchelné jsou zavedeny víkendové spoje.

Je zavedeno nové spojení Suchých Lazců a Štítiny přes Nové Sedlice spoji linky 257, které zajišťují školní spoje do základní školy ve Štítině a také jako přípoje ke spojům linek S1 a R61 v zastávce Štítina, železniční stanice.

Nově jsou zavedeny nové rychlé spoje vedeny mezi Opavou, Velkými Heralticemi, Horním Benešovem a Bruntálem. Spoje jsou v Opavě navázány na vlakové spoje linky R61.

Je zavedeno nové pravidelné spojení Opavy s Novým Jičínem přes Fulnek označené jako linka 261. Spoje jsou zajištěny dopravcem ČSAD Vsetín a vybrané spoje dopravcem Transdev Morava.

Spoje linek 263 a 264 jsou ukončeny v zastávce Těškovice, střed. Tady je zajištěn přestup na spoje linek 692 a 693 do Bílovce. Vybrané spoje jsou vedeny bez přestupu, v Těškovicích se změní značení autobusů.

Spoje stávající linky 269 jsou nově označeny jako linka 923 a bude tu zaveden souhrnný jízdní řád s linkou provozovanou dopravcem Arriva Morava z Olomouckého kraje.

Na podporu turistického ruchu v oblasti Slezské Harty je zavedena sezónní linka 266, která bude provozována od 1. května do 30. září. Spoje linky 266 budou vedeny z Opavy přes Slavkov, Dolní Životice, Litultovice, Mladecko, Jakartovice-Deštné, Jakartovice-Bohdanovice do Leskovce nad Moravicí.

Upozornění cestujícím: Vzhledem k tomu, že není možné využívat zastávku na pozemku původní dopravní společnosti, je výchozí a konečnou zastávkou v Opavě od 9. 6. 2019 zastávka Opava, Východní nádraží. Na této zastávce dojde kvůli rozdělení obsluhy stanovišť na příměstskou a městskou hromadnou dopravu ke změně v odjezdových stanovištích. Stávající stanoviště č. 1+2 a 3+4 budou sloučena a stanoviště č. 5 bude určeno jen pro linky MHD. Nově tak stanoviště budou označena 1 až 4.

FRÝDECKO-MÍSTECKO:

Na Frýdecko-Místecku nedochází ke změně dopravce, ČSAD Frýdek-Místek obhájil svou oblast.

V obcích Dobrá, Dobratice, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Pražmo, Raškovice, Vojkovice a Vyšní Lhoty nedochází k zásadním změnám v jízdních řádech.

Pro spojení z Morávky přes Raškovice a Nižní Lhoty do Frýdku-Místku a Ostravy mohou cestující využít autobusovou linku č. 351 provozovanou nově jako náhrada za spoje linky č. 355. Tato linka je doplněna spoji linky č. 352 vedenými do areálu ostravské huti.

Spojení do Dobratic a Vojkovic linkou č. 357 zůstává zachováno v zásadě beze změn. Změny se nedotkly ani spojení do automobilky Hyundai, jízdní řády linek č. 358, 385, 386 a dalších zůstávají zachovány v původním rozsahu.

Změn doznalo zejména spojení Ostravy a Frýdku-Místku. Je značně posílen počet rychlíkových spojů linky č. 353 jedoucí z Ostravy do Frýdku-Místku po dálnici D56. Velká část spojů je vedena dále po lince č. 351 do Morávky. Obslužnou funkci přes město Paskov a obce Žabeň a Sviadnov zastoupí jak linka č. 351 vedená do Morávky, tak linka č. 980 vedená dále přes Frenštát pod Radhoštěm a Rožnov pod Radhoštěm na Horní Bečvu ve Zlínském kraji.

Linka č. 980 vznikla z původních linek dopravců Arriva Morava (linky 380 a 381), ČSAD Frýdek-Místek (linka 361) a ČSAD Vsetín (linky 940096 a 940097). Nová linka č. 980 umožní cestujícím jednodušší cestování spoji v pravidelném intervalu s jednotnými tarifními podmínkami. Ve všech spojích na této trase budou moci cestující využívat čipovou kartu ODISka, a to jak pro platbu jednotlivého jízdného z elektronické peněženky, tak pro nahrání dlouhodobé časové jízdenky pro příslušné tarifní zóny.

V zásadě beze změny zůstávají zachovány spoje autobusové linky č. 354.

Úpravou prošly jízdní řády linek č. 383 a 387. Na lince č. 387 sloužící pro spojení obcí Lučina, Pazderna, Bruzovice, Sedliště, Kaňovice, Václavovice a Šenov s Ostravou došlo k mírným úpravám na základě reálných požadavků cestujících. Linka č. 383, která byla dosud vedená z Ostravy do Kaňovic přes havířovské Dolní Datyně, je od 9. 6. 2019 prodloužena dále přes Sedliště do Řepišť. V Sedlištích linka obslouží nové zastávky Sedliště, škola; Sedliště, dolní konec a Sedliště, U Řepišťského lesa.

BÍLOVECKO:

Na Bílovecku se změní dopravce, Arrivu Morava vystřídá Transdev Morava.

Na linkách v rámci Bílovecka jsou hlavní změny zavedeny už od 9. 12. 2018. Od 9. 6. 2019 dojde na většině linek jen k drobným časovým úpravám vyvolaných požadavky cestujících a obcí.

Zdroj: Koordinátor ODIS