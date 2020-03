Kdo měl v těchto dnech v plánu vstoupit do svazku manželského, musí tento úkon na nějaký čas odložit. Důvodem je šíření nového koronaviru a opatření, které kvůli tomu přijala vláda.

Ještě do neděle 15. března platilo, že na jednom místě nesmí být více než třicet osob pohromadě. Toto nařízení se samozřejmě týkalo také opavské matriky a pořádání svateb.

ON-LINE situaci v ČR a ve světě SLEDUJTE S NÁMI ZDE

„Obřady v rámci Magistrátu města Opavy do této doby proběhly s omezením počtu hostů včetně osob zajišťujících obřad, a to do třiceti osob,“ potvrzuje vedoucí opavské matriky Hana Kazimírská.

Jenže od pondělní půlnoci 16. března platí pro celou republiku karanténa a na výjimky mimo jiné i zákaz volného pohybu osob. Pro obřady to znamená jediné – dosavadní stopku.

„Sňateční obřady nyní nelze konat, neboť na ně nedopadá žádná z výjimek zákazu volného pohybu osob vymezená v usnesení vlády. Uzavření manželství nelze považovat za neodkladnou úřední záležitost,“ vysvětluje. Hana Kazimírská.

Opavská matrika v tomto směru eviduje jednu zrušenou svatbu, která se měla uskutečnit v sobotu 21. března.

Toto vládní opatření o shromažďování osob má trvat do úterý 24. března do šesté hodiny ranní. Avšak vzhledem k vývoji věcí lze předpokládat, že bude prodlouženo. Na sobotu 28. března má opavská matrika naplánovány tři svatby.

„Podařilo se mi mluvit jen s jedním párem, který, pokud to situace umožní, na obřadu trvá. Ostatním byla zaslána SMS zpráva, aby se ozvali. Snoubencům sdělíme, že pokud nebude zákaz obřadů, bude probíhat v souladu s nařízením vlády, například v roušce, s náležitým odstupem mezi osobami, v omezeném počtu a podobně. Věřím, že obdržíme informace k dalšímu postupu. Páry, které chtějí uzavřít manželství v sobotu 4. dubna nemá v tuto chvíli příliš význam kontaktovat, protože situace se stále vyvíjí, mohou přijít nová opatření,“ říká.

Matrika nicméně nabízí snoubencům vzdálenější termíny, aby jejich obřady mohly proběhnout standardně tak, jak bývá zvykem, bez omezení a zákazů.

„Náhradních termínů je zatím dostatek, záleží jen na domluvě a na ochotě přijmout situaci takovou, jaká je. Samozřejmě je vhodné počkat, jaký bude další vývoj. V tuto chvíli asi nikdo nedokáže odhadnout, jak dlouho budou opatření trvat. Všichni hledáme způsob, jak maximálně eliminovat následky,“ říká.

O peníze za již zaplacený obřad páry nepřijdou. „Pokud se bude obřad konat později, k finanční ztrátě nedojde. A i kdyby někdo obřad zrušil, domluvíme vše potřebné k vrácení poplatku,“ dodává závěrem Hana Kazimírská.