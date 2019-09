Dříve běžný konzument kávy na český způsob, dnes odborník a nadšený objevitel stále nových chutí a možností, které mu práce s kávou z celého světa přináší. „S kolegyní, se kterou dnes naší pražírnu provozujeme, jsme na kouzlo kávy přišli při našem pobytu v USA. Pražírny tam jsou všude zcela běžné a nás tato oblast začala zajímat, až jsme si tam pořídili náš první pražící stroj a začali si vyrábět kávu vlastní,“ říká Michal Štusek uprostřed svého albrechtického království, kde právě probíhá jedno z pražení.

Kávu zde objednávají z celého světa a přichází v podobě ještě zelených zrn. Hnědou barvu získává káva právě při pražícím procesu. Také ten má několik způsobů a časů, které ovlivní výslednou barvu i chuť. „Kreativita, hravost, možnosti objevování stále nového a zároveň i to, že káva se pije vlastně každý den a k lidem tak patří, to všechno jsou důvody, proč mě káva začala tolik zajímat,“ říká dále Michal Štusek, kterému v současné době nejvíce chutná Kibirigwi Mukangu, káva původem z Keni.

Jak ale Michal Štusek podotýká, chutě se u každého člověka mění a vyvíjejí. A především, labužnický přístup ke kávě se stále zlepšuje v celém Česku. „Je to lepší a lepší. Obecně pak u každého člověka, který objeví kouzlo jednodruhové kávy, dochází k jistému vývoji. Nejdříve většina volí klasické kávové a čokoládové chuti, časem se ale propíjí dál a zkouší další možnosti, které káva umí, tedy i chutě ovocné, květinové a další,“ dodává odborník, který do Cafe Eternity zve i širokou veřejnost. Ochutnávky kávy zdarma se zde konají každou středu od 10 do 18 hodin.