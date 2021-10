Kromě zmíněného pomníčku připomíná existenci obce Harty ulice v Petřvaldě, která nese stejný název. Do ní se do náhradních domů přestěhovala část rodin. V ulici je rovněž pamětní tabule a kamenný kříž, který kdysi v Hartech stával.

Zavzpomínal, jak kdysi v Hartech v malém sále hasičárny holky učily kluky tancovat, jak se hrávalo loutkové divadlo nebo jak se v hospodě tak dvakrát do měsíce promítalo kino, což zajišťoval Závodní klub Tatra Kopřivnice.

„Bylo několik variant, kam se lidi mohli přestěhovat - třeba nový barák za barák, nebo konfiskát za barák a podobně. Měli jsme příbuzné v Příboře, tak jsme si vyhlédli konfiskát a oni řekli, že jo. Kdo by se nechtěl stěhovat, toho vystěhovali příkazem. Později jsem zjistil, že ten dům, ve kterém jsme bydleli my, navrhl známý příborský architekt Karlseder,“ sdělil Václav Gans.

Kronikář tam uvádí, že vojáci v obci a okolí začali zaměřovat. Oficiální informaci o tom, že se lidé musí vystěhovat, obdržel tehdejší předseda národního výboru Zdeněk Mach 12. dubna 1955.Václav Gans z Příbora před několika lety pro Deník uvedl, že mu bylo sedmnáct let, když se museli odstěhovat z domu číslo 17 v Hartech.

Dva dny poté, 1. října se již první rodiny stěhovaly, v dalších dnech a týdnech je následovaly další. Stavbě letiště již nic nebránilo.První náznaky toho, že by obec vzniklá v roce 1780, mohla zaniknout, se objevily již v roce 1954, což dokládá zápis v kronice Hartů.

Bylo úterý 29. září 1956. Na slavnostní schůzi tehdejšího Místního národního výboru v Hartech přišlo více než šest desítek občanů obce, dostavili se i hosté. Bylo to rozlučkové setkání, na kterém se lidé dozvěděli termíny, kdy opustí své domovy a odstěhují se.

