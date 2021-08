Soud mladíkovi v rámci hlavního líčení vyměřil osmnáctiměsíční trest, který podmíněně odložil na dvouletou zkušební lhůtu. Verdikt je pravomocný, státní zástupce ani obžalovaný se proti němu neodvolali.

Jelikož jde o mladistvou osobu, jednání probíhalo s vyloučením veřejnosti a k samotnému pachateli nelze zveřejnit žádné podrobnosti. Podle informací Deníku bylo jednání poměrně rychlé. Výtržník se ke všemu přiznal a učinil takzvané prohlášení viny. Přestože k soudu přišli předvolaní svědci, vypovídat nemuseli. Po prohlášení viny již soud neprováděl dokazování.

Zdroj: Facebook/JaNe Mecová

Lítost, omluva

Jak na dotaz Deníku uvedl soudce, jenž rozhodoval, obžalovaný v jednací síní projevil lítost a všem, kterým nějakým způsobem ublížil, se omluvil. Lítost, přiznání i slib, že povede řádný život, mu také pomohly na svobodu. Po květnovém útoku v Ostravě totiž skončil ve vazbě. Soud ho ale nyní v rámci vynesení rozsudku z vazby propustil. Mladík během dvou následujících let nesmí porušit zákon, jinak si bude muset osmnáctiměsíční trest „odsedět".

Rozsudek vynesl Okresní soud v Bruntále, jelikož mladík má v tomto regionu trvalé bydliště. Jako mladistvému mu hrozilo osmnáct měsíců až pět let, u dospělého je sazba od tří do deseti let.

Brutalita

Incident se odehrál ve druhé polovině května u dětského hřiště v prostoru za nákupním centrem. Člen ostrahy se kolem dvacáté hodiny dostal do sporu se skupinkou mladých lidí, kteří mu nadávali, nechyběly ani výhrůžky. Vše vyvrcholilo brutálním útokem, kdy šestnáctiletý mladík muže po rozběhu a výskoku kopl do břicha, poté jej kopl na zemi do hlavy. Celý průběh natáčela ze vzdálenosti několika metrů dívka. Video se pak dostalo na sociální sítě.

Člen ostrahy naštěstí utrpěl jen lehčí zranění. Byl však ve velmi špatném psychickém stavu a skončil na nemocenské. Útočník měl v sobě litr a půl tvrdého alkoholu. Při výslechu uvedl, že si kvůli opilosti nepamatuje přesné okolnosti napadení. Před soudem se zodpovídal z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. Později přibylo i obvinění z násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci. Týkalo se vyhrožování pracovníkům výchovných ústavů, kde pobýval od roku 2018 do začátku letošního května, opakovaně z nich ale utíkal.

Odveta?

U nákupního centra se v osudnou chvíli nacházelo větší množství mladých lidí. Objevily se nepotvrzené informace, že zde měla proběhnout domluvená rvačka jako odveta za nedávnou potyčku ostravských a karvinských teenagerů na Karvinsku. Člen ostrahy je však údajně vyrušil v prostoru podzemních garáží, konflikt mezi ním a částí omladiny pak pokračoval i na povrchu. Když pohrozil, že zavolá policii, přišel brutální útok.

Podpora

Případ otřásl veřejností. Lidé krátce po činu začali přemýšlet, jak muži pomoci. Na facebooku vznikla skupina nazvaná Pomoc napadanému pracovníkovi ostrahy, byl zřízen i transparentní účet. Vybralo se několik tisíc korun.