Předprodej vstupenek město spustilo na svých webových stránkách v pondělí odpoledne a pracovníci Městské kulturního střediska si zájem pochvalují, Na páteční program měli v úterý odpoledne prodáno okolo 1500 vstupenek, na sobotu už skoro dva tisíce.

Páteční program zahájí kapela Mirai z Frýdku-Místku, Iné Kafe, Rybičky 48, Chinaski a Lucie. V sobotu se představí Jura Pavlica a Hradišťan, Ewa Farna, No Name, Ben Cristovao, Marek Ztracený, Horkýže Slíže a Kryštof.

Podívejte se na Havířovské slavnosti v roce 2018

Slavnosti zahájí krátce po půlnoci ohňostroj. Dvoudenní akcí provází herec Petr Rychlý. Připravena je i sobotní scéna pro děti, kde se představí Divadlo Loutkový svět, Michal Nesvadba a klaun Hopsalín.

Jednodenní vstupné přijde na 300 korun v předprodeji do 22. srpna. Poté za vstupenka zaplatíte 250 korun a na místě 400 korun. Slevy mají senioři a mládež od 11 do 15 let. Také u těchto kategorií se cena liší podle toho, kdy si vstupenku koupíte. Zvýhodněné vstupné v předprodeji potrvá do 2. září na www.mkshavirov.cz.

Podívejte se na Havířovské slavnosti v roce 2008

Havířovské slavnosti jsou tradičně největší a hudebně nejbohatší akcí v regionu. V minulosti hostily řadu věhlasných českých i zahraničních kapel.

Podívejte se na Havířovské slavnosti v roce 2012

V Havířově několikrát vystoupila skupina Kryštof, ale také např. Status Quo, Bonie Taylor, Lordi, Saxon, Nightwish, Guano Apes, Hammerfall, Helena Vondráčková, James Blunt, Apocylyptika, Elan, Slade, Sabaton, Kabát, Citron, Pavol Habera a Team a mnoho dalších.