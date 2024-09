Po opadnutí vody po povodních zkontrolovali pracovníci Povodí Odry nádrže v Moravskoslzeském kraji. Přehrady Kružberk, Slezská Harta i všechny vodní a suché nádrže jsou bezpečné a provozuschopné.

„Terén je ale stále nasycený a rozbředlý, v mnoha místech špatně přístupný. Povodí Odry se snaží ve spolupráci se starosty zprůtočnit koryt řek a návrat toků do původních tras,“ uvedla tisková mluvčí Moravskoslezského kraje Miroslava Chlebounová.

Pozor na silnicích

Situace na silnicích se v kraji postupně zlepšuje. V provozu je například komunikace I/56 z Ostravy přes Hlučín do Opavy. Na druhé straně spojnice mezi Ostravou a Bohumínem je stále uzavřená. „Zprovozněná by mohla být do konce září,“ připomenula Chlebounová.

Dálnice D1 je také neprůjezdná. Její část nedaleko Bohumína je dokonce ještě pod vodou a aktuálně se řeší zdroj vody, která na dálnici proudí.