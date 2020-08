A jelikož je zručným řemeslníkem, nabízí – samozřejmě zdarma – vymalování i jiné práce nájemníkům ohněm či vodou poškozených domácností. „Se dvěma jsem domluvený. Když se o tom doslechli klienti, kteří si mne sjednali dříve, říkali: V…r se na nás a val tam!“ popisuje. Pomáhat vyzývá lidi i na sociálních sítích.

Jako jedna z prvních reaguje Lada Franková, jež z Bohumína není a ani toto město nezná: „Dejte vědět, kdy začnete s pomocí. Jsem obyčejná servírka, mám časově náročné zaměstnání a nemohu se jinak angažovat, než finančně.“ Petra Čermáková je z Loun, hodlá udělat sbírku šatů, čistících prostředků, věcí do bytu.

„Máme toho více: Kuchyňské potřeby, deky a oblečení pro děti ve věku od devíti do třinácti let,“ vzkazuje Nikol Černá s Rostislavem Nevoralem. Lenka Břečková klidně i doveze skříňku pod televizi a konferenční stolek (zánovní a ve stejném designu), lustr a lampu. Barbora Kusiaková dá základní výbavu pro miminka.

„Chci, aby to v tom paneláku měli jako dříve. Stejné barvy, tapety i ozdobné kamínky – třeba právě na ty jsem si našel kluka, který to umí udělat,“ poznamenává řemeslník. Lidé mu vzkazují, že plánují přispět na nákupy materiálu. Jana Radiscová - Gazdíková naopak slibuje barvu, co má doma. Osm kilogramů růžové…

POMOC NABÍZEJÍ I LIDÉ ZE ZÁMOŘI

„Potěšil mě ten zájem, všem tleskám a děkuji! Nejsem ale z těch, co zakládají nějaké účty. A kdyby vás někdo mým jménem oslovil, tak to určitě nejsem já,“ poznamenává Mikulčík. Tomu se ozývají i přátelé z amerického Dallasu či New Yorku, že mají v úmyslu také pomoci. Další dobří lidé se obracejí přímo na radnici.

„Je jich spousta. Přicházejí, volají, mailují, píšou na sociální sítě a nabízejí jak přiložit ruku k dílu, tak oblečení, nábytek, jídlo,“ uvádí bohumínská mluvčí Lucie Balcarová. Na úřadě to všechno evidují a až zmapují situaci okolo konkrétních potřeb obyvatel paneláku v Nerudově ulici 1158, dají vědět, kolik i čeho je třeba.

„Někomu požár a hašení zcela zničily byt, někteří neměli pojištění domácností. Těm je nutné pomoci,“ říká mluvčí. Dům, kde Zdeněk Konopka připravil o život jedenáct lidí, je města. To ihned zařizuje renovace (teče voda, jde plyn, do šestého patra asi i elektřina). Po sepsání škod pojišťováky mohou opravovat i nájemníci.

K TÉMATU

Jde to jen po schodech…



A ty představují po požáru i hasičském zásahu jediný způsob, jak se do paneláku v Nerudově ulici 1158 dostat, něco dovnitř přinést a naopak ven vynést. Zprovoznění elektroinstalace však není tím zásadním problémem. „Malý výtah je kompletně zničený, výměnu potřebuje i strojovna a elektronika. Zadali jsme už objednávku na jeho opravu. Velký výtah snad zprovozníme,“ líčí Lucie Balcarová, mluvčí města Bohumín. To nechává k domu přistavit ten největší kontejner technických služeb na zničené vybavení bytů. Vyklízet lidem pomáhají – samozřejmě po schodech – i místní dobrovolní hasiči.