/FOTOGALERIE/ Bakala, čínští investoři, trable vítkovického koncernu, česko-polský vodní průplav, chátrající památky, ale i otázka kravata versus motýlek. To všechno v úterý probírala hlava státu s hejtmanem a krajskými zastupiteli.

Miloše Zemana vítal při vystupování z vládní limuzíny u krajského úřadu potlesk. Aplaudujících bylo sice jen kolem dvaceti, zato se snažili ze všech sil. „Pan prezident nám přes okénko auta i zamával,“ radovali se.

Na příjezd kolony se přišel podívat také státní zaměstnanec Karel Novotný. „Nejsem jeho obdivovatelem, je to ale český prezident a dorazil do našeho města. Taky mne zajímá šrumec okolo – policie, motorky, odstřelovači, ochranka. Rád bych věděl, kolik to všechno stojí,“ upřesnil Novotný.

Ten očekával protesty žen nesouhlasících se Zemanovým výrokem o zahalování korpulentních dam… ovšem nedemonstroval nikdo.

Moravskoslezští představitelé se od hlavy státu dočkali opožděné gratulace ke svému zvolení, tak popřání upřímné soustrasti. „Vaše funkce přináší určité potíže,“ prohlásil Zeman a plynule pak přešel k potížím kraje samotného.

Šestiprocentní zdejší nezaměstnanost nazval „nezaměstnaností snů“ a vyzval, aby se krajští politici více ptali, proč lidé z regionu odcházejí.

„Jako prezident mám dvě možnosti – usmát se a říci, jak jsem tady rád a zase odjet, nebo navrhnout, v čem bych mohl pomoci. Já volím druhou možnost,“ řekl s tím, že klíčových témat pro kraj by našel více.

Tím prvním je situace koncernu Vítkovice; podle Zemana ho může zachránit zahraniční investor. Prezident zmínil též kauzu elektrárny budované tímto podnikem v Turecku, projektanty má za „absolutní blbce“ a hejtmana Ivo Vondráka se tázal, co říká jako bývalý rektor technické univerzity na fakt, že provoz postavený hned vedle dolu nedokáže spalovat v něm nakopané uhlí.

„Já bych se především zajímal o to, jsou-li konkrétní projektanti absolventy VŠB-TUO…“ kontroval hejtman.

Při probírání možných investic Číňanů v kraji se Zeman označil za „odborníka na pneumatikárny“ a nadnesl, že nová fabrika na tento sortiment by zde dala práci 1500 až 2000 lidem.

Nadějný je podle něj i projekt průplavu Koźle – Ostrava, pokud vláda ČR přestane v této záležitosti hrát mrtvého brouka. „Myšlenka kanálu Odra-Labe-Dunaj se má oblíbená. Chtěli ho stavět i Karel IV., František Josef I, Tomáš a Jan Baťové, jsem v dobré společnosti,“ nechal se slyšet představitel stát.

A z jeho úst padala i kritika. Nejprve kvůli tomu, že se vedení kraje nepřidalo k trestnímu oznámení na Zdeňka Bakalu.

„Dost dobře to nechápu. On vám tady plundruje region, vy se tváříte, jako by jeho impérium bylo mimo tuto planetu. Jako přítel vám doporučuji podat trestní oznámení na Bakalu,“ uvedl prezident.

Moravskoslezským zastupitelům dále vytýkal chátrající kulturní památky. Zmiňoval při tom svůj speciální seznam „Kladivo na hejtmany“, podle něhož je v kraji čtrnáct zámků zasluhujících rekonstrukci, jakožto možnost po deseti letech chátrání dané objekty vyvlastnit. Nikoliv ve prospěch obce, nýbrž státu.

Po zápisu si Zeman neodpustil zdůraznit, že vrací tužku (narážel tak na svého předchůdce ve funkci známého tím, že si ponechal psací potřebu) a doslova se rozplýval nad dárkem od hejtmana.

„Ježíšmarjá!“ vydechnul nad houbařským košíkem plným praváků z Valašska. Vondrákovi dal prezident mozaiku ze dřeva s názvem Inspirace Vysočinou. „Budu rád, když ji občas pohladíte, dřevo se má hladit,“ loučil se.