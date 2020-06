Z plošného testování ve společnosti OKD na Karvinsku na koronavirus způsobující nemoc covid-19 vychází devět až deset procent pozitivních testů. Zatím je ale vyhodnocena jen část testovaných vzorků. ČTK to v sobotu řekl Petr Kopřivík z Krajské hygienické stanice (KHS) v Ostravě. Uvedl, že konkrétní čísla zatím k dispozici nemá.

Testování na koronavirus v OKD. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Z údajů na webu ministerstva zdravotnictví vyplývá, že v pátek přibylo v Česku 168 nových případů nemoci covid-19. Za sobotu do podvečera přibylo 126 nově pozitivně testovaných. "Pozitivních testů vychází devět až deset procent, což je hodně. V sobotu se odebralo kolem 1000 vzorků na dolech ČSM-Sever a ČSM-Jih. Laboratoře to postupně ukládají do různých aplikací, zpracováváme to, jak stíháme," řekl Kopřivík.