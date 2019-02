Prakticky na začátku je jednání v případu nárazu mezinárodního rychlíku Comenius do spadlé mostní konstrukce. Událost, následkem které zemřelo osm lidí, se přitom stala před necelými jedenácti roky.

„Přišel jsem se zase podívat. To přece není normální, aby to pořád nebylo skončené,“ řekl v pondělí 18. února tiše na chodbě Okresního soudu v Novém Jičíně Richard Salomon, jeden ze čtyř stovek cestujících v rychlíku, který 8. srpna 2008 narazil ve vlakovém nádraží ve Studénce do mostní konstrukce.