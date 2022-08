OBRAZEM: Borůvkové hody do Jeseníků opět přilákaly tisíce gurmánů

/VIDEO, FOTOGALERIE/ V létě se paseky a horské smrčiny v Jeseníkách modrají čerstvými borůvkami. Do všech odstínů modré a fialové se zbarví také mlsné jazyky. Borůvkové hody do Malé Morávky a do Karlova pod Pradědem opět přilákaly tisíce gurmánů.

Zákazníci si pochutnávají na borůvkových knedlících. | Video: František Kuba