Souhlasit musí i její autor, sochař David Moješčík, neboť stávající smlouva radnici neumožňuje se sochou cokoliv dělat. Tento příběh jen tak neskončí.

Na pondělním zasedání se moravskoostravští radní konečně dohodli, že na svém místě Věrka nezůstane. „Bohužel autorská práva má stále pan Moješčík a my s ní nemůžeme nic dělat,“ konstatuje starostka Zuzana Ožanová (ANO), která hlasovala pro prodej sochy, a to z respektu k přání rodiny.

David Moješčík naopak vyhlašuje, že autorského práva na sochu se nevzdá a že požaduje bližší specifikaci a dohled nad tím, co se s jeho sochou stane. „Smlouvu jsem dosud na radu právníka nepodepsal,“ říká.

„Nemáme jistotu podpisu, protože byly domluveny dva termíny, a z obou ustoupil. Věříme však, že k podpisu dojde,“ říká moravskoostravský radní pro architekturu a veřejný prostor Lukáš Jansa (Piráti). Komu a za jakých podmínek bude socha prodána, zatím netuší. Mělo by se tak stát do září. Alternativou je odstranění sochy a umístění na jiné místo.

Zájem o sochu už projevil Lukáš Semerák z hnutí Ostravak, které za vznikem soch stojí, leč po volbách skončilo v opozici.

„S partou známých zvažujeme, že ji koupíme. Najdeme pro ni důstojné místo a trapné komedii bude konec,“ vyhlašuje Semerák.

„Lidé ji vzali za svou, zapalují svíčky, fotí se. Až bude hlavní problém města to, kde stojí jaká socha, budu šťastný. Proč neřeší spíše to, že v Husově sadu večer nesvítí světla a přepadávají tam lidi?“ pustil se do současného vedení radnice. To jeho zájem potvrzuje.

„Pan Semerák mi osobně zopakoval svůj zájem asi třikrát. Pokud je skutečný, rádi mu sochu prodáme,“ tvrdí s tím, že cena by však měla dosahovat alespoň šesti set tisíc korun, což je její pořizovací hodnota, aby obvod nebyl na prodeji ztratný.

Korunkou na celé situaci je, že radnice chce lidem vytvořit nové vzpomínkové místo na Věru Špinarovou. Vznikne další socha? A co až zase přijdou volby?

Vedení obvodu nemá nic důležitějšího na práci, než neustále řešit, jak naložit s jednou sochou?

Zuzana Ožanová, starostka Moravské Ostravy a Přívozu

Řešíme toho hodně, přemýšlíme, co dále s rozvojem obvodu. Soustředíme se na opravy bytů, které jsou mnohdy nerentabilní. Vyčlenili jsme nemalou částku, aby došlo k zabydlení bytů. Podporujeme město, aby stavělo novou koncertní halu a bojujeme za výstavbu parkovacího domu ve stejné lokalitě. Navazujeme na to kvalitní, co bylo odvedeno před námi, a přicházíme s novým.

Lukáš Jansa, radní Moravské Ostravy a Přívozu

Nemyslím, že toto téma v souvislosti s novým vedením obvodu rezonuje nejvíce. Ten humbuk kolem soch přichází z jiných stran než od nás. Bohužel jsme obětí zájmu veřejnosti a médií, máme úplně jiné priority. Někteří ¨naopak sochu chtějí, ale bohužel se nikdy nezavděčíte všem. Myslím si, že do tak vzácného prostoru, jakým je centru města, by se mělo umisťovat jen kvalitní umění.

K TÉMATU

Co bude s Janáčkem a Krylem? Sochař David Moješčík vytvořil pro obvod také sochu Leoše Janáčka na Kuřím rynku. Toto umístění ale bylo už prvoplánově provizorní a obě strany nyní hledají klidnější místo, kam sochu umístí. Hovoří se o parku. Naopak socha Karla Kryla před budovou Českého rozhlasu patří stále soukromé umělecké škole Ave Art, která ji nabídla obvodu. Ten ji však, alespoň prozatím, nepřijal, protože se nechce dostat do další patové situace.