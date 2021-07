Rudná a hluk, to je problematika sama o sobě. Svinov a Poruba apelovaly na nadměrnou hlučnost na svém katastru a dosáhly toho, že se podél rychlostní silnice mají budovat alespoň revoluční protihluková svodidla. Velké problémy se ale ozývají i z nejnovějšího úseku spojnice Opavy, Poruby a Havířova.

Takzvaná prodloužená Rudná je už sice rok a půl v provozu a notnou část tohoto období plnou dopravní zátěž vinou covidové pandemie ani nezažila, přesto je kolem ní pořádně živo. Emoce nyní vzbuzuje především téměř půl kilometru dlouhá vřesinská estakáda.

Starosta Vřesiny Jiří Kopeň.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

„Lidé, kteří bydlí v okolí anebo v určité výšce, hlukem hodně trpí. Otravuje jim život a někteří mi dokonce řekli, že nemovitost prodají a půjdou pryč, protože se tam nedá žít. Hluk na pozadí už tu máme napořád,“ postestkl si Deníku před několika týdny starosta Vřesiny Jiří Kopeň.

Vznikla také petice proti hluku, pod kterou se podepsalo na čtyři sta lidí z okolí. Loni provedené měření hluku sice neukázalo nadlimitní hluk, naštěstí pro místní však bylo neregulérní, protože bylo provedeno dřív, než k němu Národní referenční laboratoř kvůli lockdownu dala opět svolení. Ostravská správa Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), kterou si poslední dobou okolní starostové vesměs pochvalují za snahu a vstřícnost, se přesto rozhodla jednat.

Obyvatele Vřesiny obtěžuje hluk z mostní estakády na prodloužené Rudné. Ředitelství silnic a dálnic bude rok a půl po zprovoznění rychlostní silnice provádět první úpravy.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Vyztužené plastové desky

„Společnost Dopravoprojekt Ostrava pro ŘSD zpracovala projektovou dokumentaci potřebnou k realizaci opatření, která eliminují šíření hluku z předmětné mostní estakády,“ řekl Deníku mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.

Řešením nebudou klasické protihlukové stěny. „Bylo mi řečeno, že na most se toho moc nedá umístit, protože by to neunesl. Ve stavebním povolení se přitom jasně píše, že most musí být připraven na případná další protihluková opatření,“ nechápe starosta Vřesiny Jiří Kopeň, který za poslední roky pronikl do tajů prodloužené Rudné a silničních a mostních staveb a podle něhož je problém zejména boční vítr, který by pomocí protihlukových bariér mohl most vyosit.

To koresponduje s řešením, které ŘSD připravilo. Odhlučnění estakády mají zajistit takzvané PMMA panely, což jsou jen 1,5 metru vysoké vyztužené desky z litého plexiskla s vysokou mírou bezpečnosti při rozbití, které z více než 90 procent propouštějí světlo, jsou odolné vůči UV záření a dobře odrážejí zvuk. A jak mostní estakáda vyžaduje, jsou mnohem lehčí než například sklo. Životnost mají pětatřicet let.

Dilatace jako kovadlinaKromě klasického provozního hluku však Vřesinu, a to možná ještě víc, trápí také dilatační spáry při vjezdu a výjezdu z estakády, které jsou mnohem širší než obvykle, protože celá estakáda je monolit bez dalších dílčích dilatací.

Navíc bylo použito co nejlevnější řešení. „Jinde jsou dilatace zapouzdřené a slyšíte jen tlumené žuchnutí. U vřesinské estakády jsou otevřené a projíždějící auto vyvolá zvuk jako úder velkého kladiva do kovadliny,“ popisuje pocity Vřesiňanů Jiří Kopeň, podle něhož by v civilizovaném světě takový most nikdy nevznikl. Těšit se však může na dobrou zprávu.

„Obsahem projektové dokumentace je rovněž odhlučnění mostních závěrů (dilatací) a to prostřednictvím tzv. kapes, díky kterým dojde k omezení šíření zvuku,“ vysvětlil Miroslav Mazal z ŘSD. Částečně odhlučnit by se prodloužená Rudná měla navíc ještě v průběhu prázdnin, nanejvýš v září.