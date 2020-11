Za dobrovolnickým projektem Čtyřlístek 2020 stojí Kateřina Tichá z Opavy, mimo jiné majitelka firmy Nábytek z kartonu. A právě prostory její společnosti se proměnily v menší sklad, protože se zde shromažďovaly balíčky, které následně putovaly do nemocnic v Moravskoslezském kraji.

Projekt Čtyřlístek 2020. | Foto: Deník / Veronika Bernardová

„Je to projekt na podporu zdravotníků v tomto těžkém období. Oslovili jsme firmy z Opavy a okolí, zda by nechtěly věnovat své produkty k tomuto účelu. A z těchto produktů následně tvoříme balíčky a rozvážíme je do nemocnic pro covidová oddělení. Věříme, že pro zdravotníky bude velkou psychickou podporou to, že na ně myslíme a jejich práce si vážíme,“ vysvětluje.