Akce je vyhlášená i za hranicemi opavského okresu a má více než stoletou tradici. V roce 2020 se vůbec poprvé ve své historii nekonala kvůli pandemii covidu. Letos program trval od pátku 19. do pondělí 22. srpna, přičemž dění se soustředilo nejen do tradičního areálu Mezivodek, ale také v zámeckém parku či do farní stodoly. Odpust je především svátkem církevním, a to oslavou patrona kravařského kostela svatého Bartoloměje.