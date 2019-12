V souvislosti s tragickou událostí, která se odehrála ve Fakultní nemocnici Ostrava, se množí názory, jestli její následky nebylo možné nějakým způsobem eliminovat. Třeba tím, kdyby někdo z čekárny měl u sebe zbraň a stihl ji obrátit proti útočníkovi. Jak by to ale vypadalo ve skutečnosti, lze jen spekulovat.

Útočník ve škole

V podstatě podobný obrázek, tedy náhlý příchod útočníka, který bez rozmýšlení začne ohrožovat všechny kolem sebe, se odehrál letos v říjnu v Základní škole Boženy Němcové v Opavě. Nešlo však o skutečný útok, avšak pouze o cvičení složek IZS. Jejich příslušníci měli společnými silami vyřešit situaci, kdy do školy vtrhl terorista, přesněji řečeno střelec.

Aby se dosáhlo co největší autenticity, byla v místě na nějaký čas třeba i zastavena doprava. Podle ředitelky zmíněné školy mají takovéto akce smysl.

„Člověk si to může představovat. Ale když pak vše vidí na vlastní oči, je to něco úplně jiného. Cvičení probíhalo stylem, kdy všichni dopředu věděli, co se bude dít. Učitelé byli proškoleni, rodiče informováni na třídních schůzkách. Žáci prvního stupně vše pouze slyšeli, žáci druhého stupně se akce účastnili aktivně. Od žáků, kteří se stali figuranty, což byla část jedné třídy i s učitelem, jsme měli souhlasy rodičů. Všichni figuranti pak měli s psychologem domluvené heslo, které kdyby bylo vyřčeno, akce pro ně okamžitě končí. Navíc ještě před samotným začátkem chodil psycholog i s útočníkem po třídách, kde se všichni dozvěděli o tom, co bude následovat. A své role poté odehráli bravurně,“ popisuje ředitelka školy Ivana Lexová.

Účelem nebylo vystrašit děti

Podobným událostem, jako je například ta z Ostravy, se podle ní bohužel dokonale zabránit nedá. „Ale tato cvičení jsou od toho, aby se ochránili všichni ostatní. Rozhodně to není akce, která by se dala udělat bez přípravy,“ míní. I přesto se však našli tací, kteří na sociálních sítích vyjádřili k protiteroristickému cvičení ve škole odpor.

„Nechápu jak mohli rodiče s tímto souhlasit. Pravděpodobnost, že zrovna do školy B. Němcové vtrhne ozbrojený útočník je téměř nulová. Když potřebují jednotky trénovat, ať takové akce trénují třeba na úřadě mezi dospělými,“ zněl například jeden z příspěvků. Nutno konstatovat, že šlo o příspěvek ojedinělý, většina diskutujících školu podpořila.

„Tohle jsou užitečné školení. I když se zde nemusí nikdy nic stát, přesto je lepší, aby děti byli připraveni, než pak zaskočeni,“ míní další pisatel. Stejně jako rodiče žáků.

„Nemám informace o tom, že by někteří rodiče žáků z naší školy s akcí nesouhlasili, pokud by měli obavy, mohli dítě z akce omluvit. Účelem rozhodně nebylo vystrašit děti, ale dát jim možnost vyzkoušet si, aby věděli, jak se v dané situaci zachovat. Všichni byli seznámeni s tím, že jde jen o cvičení. Ale i přesto to byl silný zážitek. Po evakuaci bylo několik dětí lehce plačtivých, s nimi jsme si pak povídali, dostali cukr ve formě čokolády a džusu k uklidnění. A poté jsme mluvili také s jejich rodiči, se kterými jsme rovněž vše probrali,“ dodává závěrem Ivana Lexová s tím, že přínosné bylo cvičení jistě i pro složky IZS, které ve škole postupovaly velmi profesionálně a citlivě.

K TÉMATU

Školení pro školy i učitele pořádá také armáda

V rámci projektu POKOS (Příprava občanů k obraně státu), který řídí Ministerstvo obrany ČR prostřednictvím krajských vojenských velitelství, a to ve spolupráci s krajskými a obecními úřady, se pořádají nejen akce pro veřejnost a starosty obcí, ale právě třeba i pro žáky základních či středních škol a učitele. Jde vlastně o jakousi moderní formu branné výchovy, učitelům pak školení v rámci projektu třeba poradí, jak správně připravit vyučovací hodinu v souvislosti s obranou země. Více informací lze najít na www.pokos.army.cz