Všechna dotázaná centra, kde cílí na dětské návštěvníky, potvrzují, že v uplynulém týdnu, kdy měla Ostrava jarní prázdniny, jim stouply tržby a návštěvnost. Zatímco starší děti spíše lelkují, ty mladší tráví čas pohybem.

Trampolínové centrum v Ostravě. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Právě dětí ve věku od sedmi do 11 let nejvíce přibylo ve Funparku Žirafa v Avion Shopping Parku s více než devadesáti dětskými atrakcemi. „Zvýšenou návštěvnost, asi o polovinu, jsme měli díky dětem z příměstských táborů,“ říká provozní Libor Bražina, pro prázdninový čas v jiných městech už ale takový extrém neočekává.

Podobně se jarní prázdniny v Ostravě projevily na provozu v kunčické „trampolínárně“. „Svátky a prázdniny obecně pro nás bývají zajímavé, což se potvrdilo i tentokrát,“ pokyvuje majitel haly ENHA Freestyle Ivan Kohút, kde mají trampolíny na rozloze šesti set metrů čtverečních. Nejvíce zde podle očekávání stoupl zájem právě o ně, na parkour a skate dráhu už se tolik „prázdninových“ návštěvníků nehnalo.

UPRAVILI „OTEVÍRAČKU“

Vedle žáků základních škol pak v Kunčicích pozorovali velký nárůst počtu dětí z volnočasových organizací, do nichž je rodiče umísťovali. Vyplatilo se také po dobu prázdnin posunout otevírací dobu. „Běžně míváme otevřeno od 11 hodin, ale poslední týden jsme měli právě kvůli prázdninám už od 9 hodin. Plnilo se to hned,“ vysvětluje majitel Ivan Kohút s tím, že počínaje dneškem se otevírací doba vrací do normálního režimu. Při objednání předem ale větší skupiny vpustí skotačit už v devět.

Zvýšenému zájmu se těšil i Fungolf naproti OC Futurum. „Hlavně dopoledne byl nárůst viditelný,“ potvrzuje univerzální zkušenost všech provozovatelů Jarmila Dráberová z Fungolfu, která říká, že na návštěvnosti vždy pozná, když mají prázdniny také okolní města. Zdůrazňuje zároveň, že tamní Fungolf je pro všechny věkové kategorie, nejen pro děti.