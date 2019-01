Jak hlídají vodárenské společnosti kvalitu surové vody přitékající z přehrad, ze které se následně upravuje voda pitná? Vedle moderní techniky jsou pomocníky i pstruzi

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Václav Pancer

„Pstruzi patří mezi ryby, jejichž organismus je velmi citlivý na jakékoliv změny ve složení vody a dokáže zareagovat dříve, než problém ohlásí laboratorní výsledky," vysvětlila mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací (SmVaK) Eva Špirochová.

Akvária, ve kterých tyto ryby žijí, jsou instalována v úpravnách vody ve Vyšních Lhotách, Nové Vsi u Frýdlantu a v Podhradí u Vítkova na přítoku surové vody z vodárenských nádrží.

Rok v nádrži

V každém akváriu je podle Evy Špirochové pět až deset ryb. V průběhu dvanácti měsíců, které průměrně v akváriu stráví, dorůstají do velikosti dvacet až třicet centimetrů. Pak jsou vyměněni za novou násadu pocházející z rybochovných stanic Ostravice a Kružberk. „Pstruzi sami o sobě by ale nestačili, musíme mít také systém, který sleduje odchylky v jejich chování. Tak, abychom uměli data zaznamenat způsobem, na který reagují naše monitorovací počítače a dispečink," vysvětlil generální ředitel SmVaK Miroslav Kyncl.

První kontrola

V akváriích jsou proto kamery a snímače, které zaznamenávají dění uvnitř. Do nádob současně nepřetržitě také přitéká přečerpávaná surová voda. „Je to stejná voda, která v daném okamžiku přitéká do našich úpraven z přehrad. Ryby ji tedy zkontrolují jako první," popsal Miroslav Kyncl princip důmyslného spojení sil přírody a techniky.

Havárie

Co by se stalo v případě znečištění vody? Uhynulé ryby by se dostaly do navazujícího prostoru snímací zóny, na což by řídicí systém reagoval spuštěním zvukového signálu. Ten by upozornil obsluhu úpravny vody na havárii.

„Pstruh reaguje zejména na organické znečištění přítomnost amoniaku (což signalizuje znečištění vody splaškovými vodami či například únik tekutin ze silážních zařízení). Rychle reaguje také na nedostatek kyslíku. Například v případě úniku ropných látek dochází k zalepení žaber a ztížení či znemožnění dýchání. Rychlá reakce se uvádí rovněž na přítomnost kyanidů, to v případě úmyslné otravy vody. Naštěstí se zatím nikdy výstraha nerozezvučela a ke spotřebitelům proudí kvalitní pitná voda, která je pod neustálou laboratorní i přírodní kontrolou," dodala mluvčí Špirochová.

Moderní přístroje

V oblasti analyzátorové techniky SmVaK v letošním roce přikročily k instalacím kontinuálních čítačů částic, což jsou přístroje schopné v nastavitelném intervalu monitorovat v pitné vodě částice o rozměrech větších než dva mikrometry.

Pomocí těchto analyzátorů je prováděn nepřetržitý monitoring pitné vody po ukončení filtrace.

Analyzátor zachytí jak případný průnik nerozpuštěných částic o velikosti nad dva mikrometry, tak i případný průnik biologických organizmů o této velikosti. Monitorovací akvária jsou u SmVaK Ostrava používána od roku 2007.

„Obdobná monitorovací zařízení jsou i v jiných úpravnách vod, jak u nás, tak i v zahraničí. Pokud je monitoring zaměřen na monitorování přirozeného pohybu ryb, využívá se především pstruh. Důvodem je jeho ve srovnání s jinými druhy ryb rychlá reakce na přítomnost znečišťujících látek ve vodě. Obdobná zařízení však v jiných zemích fungují například i na principu sledování otevírání či zavírání určitých typů škeblí," dodala mluvčí SmVaK.