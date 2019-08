Frenštátská radnice nainstalovala dva nové ukazatele rychlosti vozidel. Radary jsou umístěny v obou směrech na mezinárodní silnici I/58 na ulici Rožnovská v blízkosti restaurace U Bačů. V tomto úseku řidiči velice často městskou „padesátku“ ignorují. Měřiče mají upozornit řidiče na překročení maximální povolené rychlosti a tím zpomalit dopravu na jedné z nejvytíženějších cest v okolí.

„Bezpečnost a plynulost provozu na silnicích je pro nás prioritou. Zkušenosti z ostatních měst ukázaly, že řidiči opravdu zpomalí, když vidí svou rychlost,“ vysvětlil ředitel frenštátské městské policie Vladimír Pražák. Ukazatele dále budou shromažďovat a vyhodnocovat statistické údaje o dopravním zatížení. „Díky radarům budeme moci lépe vyhodnotit dopravní situaci v této lokalitě,“ dodal policejní ředitel. Pořízení obou přístrojů stálo 112 tisíc korun.

Kopřivnice minulé léto nainstalovala radar na ulici Záhumenní. Na rozdíl od frenštátských ukazatelů zde přístroj automaticky předává zjištěné přestupky městské policii. Od srpna do prosince minulého roku ukazatel zaznamenal víc než devět tisíc přestupků. Celková výše pokut udělených řidičům, kteří do konce roku 2018 překročili na Záhumenní povolenou rychlost, je zhruba pět miliónů korun. „Od té doby se dopravní situace kolem radaru rozhodně zlepšila. Nyní město plánuje umístit další dva radary, a to na kruhový objezd v Lubině a na ulici Obránců míru v Kopřivnici,“ uvedl vedoucí odboru správních činností města Josef Solánský.

Zmíněné přístroje mělo město nainstalovat už na konci května, avšak nejprve musí postavit přípojná místa pro elektřinu. Vybudování přípojek může trvat až několik měsíců, Kopřivnice proto odsunula termín dodávky radarů na konec srpna příštího roku. Za obě radarová stanoviště město zaplatí 408 tisíc korun.

Aleš Chromečka