Kamenné díly rodinné hroby pana Urbance ležely na zemi, stejně jako kusy vedlejšího hrobu.

„Nevěřili jsme svým očím. Několik částí kamenného pomníku na zemi, hrobka poničená,“ svěřila se Deníku už v poledne Sylva Urbancová. Dodala, že je to stará hrobka manželovy rodiny, naposledy se otvírala před 50 lety.

Kvůli nedostatku času včera rodina zatím nic nehlásila policii. „Zavolám bratrovi, pošlu mu fotky a poradíme se, co budeme dělat,“ prozradila paní Urbancová. Vzpomíná, že kdysi jim z hrobu někdo ukradl křížek, ale jinak nikdy nic podobného nepamatují.

Zda je to následek řádění vandala, je otázkou. Hrobníci, kteří dopoledne na hřbitově pracovali, tvrdí, že na bráně je sice zámek, ale hřbitov se nezamyká.

Ivan Ječmínek ze správy karvinských hřbitovů potvrdil, že se hřbitov nezamyká. Nemyslí si ale, že by za vším museli být nutně vandalové. „Hřbitov stojí v oblasti, kde jsou velké důlní poklesy, a když je třeba na dole otřes, i slabý, může se stát, že se to projeví na povrchu a může to způsobit škodu na náhrobku. Ale to může i silný vítr. Každopádně by rodina měla věc nahlásit na polici, ať se to vyšetří,“ radí Ivan Ječmínek.