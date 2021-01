Šílenější dobu pro otevření podniku si Tereza Bartulcová vybrat nemohla. Vloni počátkem října, jen několik dnů před podzimní vlnou přísných protikoronavirových opatření, otevřela svou vysněnou kavárnu a venkovský hotel v Hukvaldech na Frýdecko-Místecku. Ráj na zemi.

Byl to okamžik, na který se všichni dlouho těšili. Radost ale netrvala dlouho. Covidová situace se rapidně zhoršila a po několika dnech od zahájení provozu přišla omezení a nakonec, stejně jako další provozovatelé, musela zavřít.

Zůstalo pouze výdejní okénko. „Jde nám o existenci, ale brečet nemá smysl,“ řekla Deníku Tereza Bartulcová, která by optimismus mohla rozdávat.

Na kávu chodilo stále více lidí

Kavárnu otevřela po téměř dvouleté rozsáhlé rekonstrukci. „Předtím jsme tam byli v nájmu. Nahoře jsme měli obchod se starým porcelánem, který jsme kupovali po starožitných burzách. Dole byla malá kavárnička pro patnáct lidí. Říkali jsme si, že když půjdou ženy nakupovat, muži si dole dají kávičku nebo něco jiného. Trochu se to ale překulilo a nakonec více lidí chodilo na kávu,“ popsala začátky Tereza Bartulcová, která objekt, patřící obci, později odkoupila a pustila se do rekonstrukce.

Vše v původním stylu

Náročné stavební práce trvaly bezmála dva roky. „Z toho, co tu bylo, moc nezůstalo. Vše je ale postaveno v původním stylu,“ dodala majitelka. Po přestavbě kromě kavárny vznikl i venkovský hotel se čtyřmi pokoji. Na vše dohlíželi památkáři, jejichž názory bylo nutné respektovat. Komplex nese jméno Ráj na zemi.

„Kromě něj máme i golfové hřiště a roubenku. Jejich provoz je také ovlivněn současnou dobou. Na golfovém hřišti jsme udělali běžeckou stopu. Lidé si mohou alespoň zadarmo zaběžkovat. Takhle se to snažíme zpříjemnit svému okolí i sobě,“ doplnila Tereza Bartulcová, jež věří, že se situace zlepší.

„Máme úvěry a další věci. Ale to mají i ostatní. Brečet nebudeme, nejsme na to zvyklí. Chuť stále máme, rozhodně to nehodláme zabalit,“ uzavřela Tereza Bartulcová.