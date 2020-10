Moravskoslezský kraj určil 41 škol v regionu. Ty se budou starat o děti, jejichž rodiče pracují takzvaně „v první linii“, aby se své práci mohli věnovat naplno. Školy berou péči o jejich děti jako svou povinnost.

Vybrané školy od těchto dní zajišťují péči o děti od tří do deseti let, a to denně od 6 do 18 hodin. „Do škol budou docházet děti policistů, vojáků, zdravotníků, pracovníků v sociálních službách, ale také zaměstnanců dané školy,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro školství Stanislav Folwarczny s tím, že do jednotlivých škol bude docházet maximálně třicet dětí.