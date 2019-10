Snížená bezpečnost, špatná dopravní situace a zhoršené ovzduší z tisícovek projíždějících aut. To jsou jen základní problémy, které zpoplatnění dálnice v roce 2009 přineslo. V Hrabové dokonce lidem praskají zdi domů z projíždějících kamionů, jejichž řidiči nechtějí platit mýto.

RISKUJÍ POKUTU

„Kamionům, jezdícím z Ostravy do bývalého Dolu Paskov, se nevyplatí zapínat měřicí přístroj na palubní desce a raději při průjezdu Paskovskou ulicí, kde je zákaz vjezdu automobilů nad 12 tun, riskují pokutu,“ říká starosta Hrabové Igor Trávníček.

Ten, stejně jako řada dalších starostů, dlouhodobě bombarduje ministerstvo dopravy dopisy a žádostmi o zrušení poplatku zejména pro osobní automobily, které musejí mít dálniční známku. Na přelomu roku dokonce dostal příslib, že ještě letos by k tomu mělo dojít.

To však bylo ještě za předešlého ministra Dana Ťoka.

SPOLEČNÝ BOJ

S ním byl v intenzivním kontaktu také starosta Nové Bělé Lumír Bahr. „Stále mám schovaných asi pět dopisů, které jsem mu psal. Odpovědi? Pochopitelně zamítavé. Nám v nich tvrdil, že části dálnice nelze vyjmout. Tak kvůli občanům to nejde, ale pro průmyslovou zónu se hranice svého času posouvat mohla?“ kroutí hlavou Bahr. „Když jsem mu toto napsal, už neodpověděl,“ dodává starosta, který nyní hodlá psát také novému ministrovi Vladimíru Kremlíkovi.

„Spojíme síly s Moravskoslezským krajem a asi patnácti obcemi podél dálnice. Frýdek-Místek už se připojil, hovořit o tom chci i s ostravským primátorem,“ plánuje Bahr.

O žádosti obcí a Moravskoslezského kraje na ministerstvu dopravy vědí. „Žádost z Moravskoslezského kraje se týká vyjmutí celé dálnice D56 mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem z časového zpoplatnění (dálniční známky pozn. red.),“ sděluje mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková, podle níž byla odpověď na kraj odeslána minulé úterý. K naplnění ústních příslibů, o kterých hovoří starosta Hrabové, v ní ale zdaleka nedošlo.

„Odbor pozemních komunikací ministerstva dopravy, na který se v této věci obrátili, žádné výjimky nenavrhuje a navrhovat nebude,“ říká Rezková a nepřímo naznačuje, že byla chyba, když kraj nepodal připomínku k návrhu nové vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem.

PANE MINISTŘE, PŘIJEĎTE SE PODÍVAT

Obce a Moravskoslezský kraj nyní připravují společnou výzvu, v níž budou apelovat na ministra dopravy, aby se osobně přijel podívat, jak to vypadá na místě samém, a nerozhodovalo se na ministerstvu o této věci jen od stolu.

„Když dálnice nebyla zpoplatněná, projíždělo nám Krmelínskou ulicí sedm tisíc aut denně, a přestože vozidel přibývá, po jejím zpoplatnění je to téměř dvojnásobek,“ vysvětluje Lumír Bahr, co konkrétně by měl ministr na Ostravsku vidět.

Podle Igora Trávníčka z Hrabové by totiž výjimku o vyjmutí placeného úseku musel podepsat ministr osobně. „Spousta lidí jezdí z Frýdku jen na nákupy do Makra. Na to si přece nebudou kupovat dálniční známku. Navíc tady údajně máme jediný případ v celé zemi, kdy městská hromadná doprava zajíždí na placený úsek dálnice,“ argumentuje Trávníček dalšími důvody, proč by ke zrušení poplatku mělo dojít.

Politická garnitura regionu je v boji se státem připravena ještě přitvrdit s cílem dosáhnout zopakování rozhodnutí z roku 1995, kdy byla celá dálnice D56 ze zpoplatnění vyňata. Tehdy s odůvodněním, že jde o krátký úsek dálnice, který by byl jediným zpoplatněným úsekem na severní Moravě. O zrušení poplatku navíc usiluje také ministerstvo životního prostředí.