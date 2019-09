O víkendu se v půvabné horské Karlově Srtudánce natáčela lázeňská epizoda s názvem Případ Kubelík. Filmový štáb Jana Hřebejka připravuje pro Českou televizi celkem třináctidílný seriál. Spolu s ním se na režii podílí také zkušený seriálový tvůrce Dan Wlodarczyk.

Souběžně s natáčením seriálu o víkendu potkala Karlovu Studánku konala další nezapomenutelná událost. Dorazila sem Podhorská jízda veteránů Trofeo Niké. Lázněmi s půvabnou prvorepublikovu architekturou projížděla kolona aut, z nichž nejstarší měla přes sto let. Režisér Hřebejk nenechal tuto událost bez povšimnutí. Příjezd historických vozidel i s posádkami v dobových kostýmech přímo zakomponoval do natáčení.

„Chceme poděkovat Horským lázním, obci Karlova Studánka a v neposlední řadě i účastníkům jízdy veteránů Trofeo Niké za spolupráci. Bez nich by se toto natáčení nedalo uskutečnit,“ řekl režisér Hřebejk.

Karlova Studánka se zaplnila autoveterány a filmaři, kteří zde natáčejí jednu z epizod seriálu Místo zločinu Ostrava. Režisér Jan Hřebejk do hlavní role šéfa kriminalistů obsadil herce Pavla Kříže.Autor: Andrea Martínková

O své zážitky z natáčení se podělil také Aleš Žaba, který si zahrál v komparsu: „S panem režisérem Janem Hřebejkem i hercem Pavlem Křížem a celým filmovým štábem se nám komparsistům výborně spolupracuje. Sami se nemusíme o nic starat, vše mají skvěle promyšlené a zorganizované. Jedinou nevýhodou je bylo to deštivé počasí,“ sdělil komparsista Žába z Vrbna pod Pradědem.

Místo zločinu Ostrava pracuje s příběhy, jenž jsou inspirovány skutečnými událostmi. Aby se filmaři příliš neodchýlili od práce skutečných kriminalistů, spolupracují také s Policií ČR.

Pokud vše půjde podle plánu, jesenická epizoda Případ Kubelík bude mít premiéru začátkem února 2020. Zpočátku to vypadá, že se jedná o oddychový díl. Šéf kriminalistů v podání Pavla Kříže si totiž jede od práce odpočinout do lázní. Jak už to ale v kriminálkách chodí, v lázních kde dojde k vraždě. Tento jeho „případ“ byl psán přímo pro lokace, které nabízí Horské lázně Karlova Studánka.

Hlavní roli ambiciózní šéfky kriminalistů Emy ztvárnila herečka Pavla Beretová, rodačka z Ostravy. Zatím je známá především z divadelních představení. Stanislav Majer, který se už v rolích kriminalistů osvědčil, představuje Honzu, jejího výbušného kolegu. Připomeňme jeho „kriminalistické“ výkony v Kriminálce Anděl, Případech 1. oddělení nebo Případu pro exorcistu. Ve vedlejších rolích se objeví Štěpán Kozub, Karel Dobrý a Pavel Kříž, který hraje šéfa krajské kriminálky. Seriál se natáčí také na dalších místech Moravskoslezského kraje, převážně však v Ostravě. Natáčení se uzavře v říjnu 2019, a premiérový první díl bychom měli shlédnout 6. ledna 2020 na ČT 1.