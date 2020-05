Rapper Řezník skryl obličej pod masku dávno před koronavirem. Proslavil ho úspěch v anketě Zlatý slavík. V roce 2013 reálně hrozilo, že se na pódiu kromě Karla Gotta objeví také maskovaný rapper z žánru horrorcore, který posluchače baví vulgárními a morbidními texty o drogách, vraždách a nechutných sexuálních praktikách.

Řezník nejednou musel svobodu uměleckého vyjadřování hájit před soudem a dokazovat, že není rasista ani extremista. Sice z legrace zpívá o znásilňování dívek ve sklepě nebo o upalování bezdomovců, ale rozhodně takové činy neschvaluje ani k nim nenavádí. Fanoušci horrorcore jsou příčetní a poznají, že Řezníkovy texty jsou jen extrémně černý humor.

Nadační fond Abbigail Williams (NFAW) v zájmu boje proti drogám napsal Řezníkovi, že ho pokládá za naprostého idiota a dodal: „Za to, co předvádíš a co jsi schopen před dětmi psát a prohlašovat, si zasloužíš kriminál.“ Když fond pohrozil paragrafy, pokusil se Řezník vysvětlit rozdíl mezi skutečnými drogami a parodickými texty na toto téma. Dokonce nabídl ruku k usmíření: „Snad se někdy setkáme za příznivějších okolností, jako přátelé. Třeba na mém koncertu, kde si můžeme zapět mé sladkobolné hity. Zvu vás!,“ reagoval smířlivě Řezník, když mu NFAW hrozil další žalobou.

„Žalobu skutečně zvážíme. Považujeme to za svou povinnost vůči všem rodičům, kteří přišli o své děti právě kvůli drogám. Tvé vyjádření o parodii neobstojí,“ reagoval nadační fond s tím, že „parodie“ je jen zástěrka pro Řezníkův skutečný životní styl, který propaguje. Řezník pro případnou žalobu nadačnímu fondu připomenul, že kromě drog také przní děti a vězní holky ve sklepě.

Podle Řezníka je rozdíl když jsou drogy součástí umělecké tvorby, a něco jiného je vyjadřovat k nim pozitivně v komentářích. „Každý je zodpovědný za svoje názory. Pokud někomu na facebooku vyhrožujete smrtí, pomlouváte či poškozujete dobré jméno, popíráte holocaust nebo propagujete nacismus nebo prodej drog, dopouštíte se trestného činu,“ vysvětlil Řezník jak vnímá hranice mezi verbálním trestným činem a svobodou umělecké tvorby.

Místo žaloby nakonec NFAW vyzval Řezníka, ať tedy veřejně prohlásí, že odsuzuje nelegální psychotropní látky a že distribuce drog mladistvým v jeho textech je parodií, a nikoliv skutečnou výzvou. Řezník ale nestojí o to, aby se na jeho temné popularitě přiživil prakticky neznámý nadační fond drogobijců z Krnova.