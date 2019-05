Nehoda se stala v pondělí před 16. hodinou na Dělnické ulici. Havířovští profesionální hasiči jeli k ohlášenému úniku nebezpečné látky, patrně kyseliny, do vodního toku. Cestou však nezaviněně bourali.

Hasiči jeli po Dělnické ulici a do křižovatky vjížděli v levém jízdním pruhu na zelenou. V pravém jízdním pruhu jel řidič osobního automobilu Mitsubishi, který reagoval na vozidlo před ním tak, že vybočil vlevo, čímž zkřížil cestu hasičům. Řidič houkající cisterny strhl řízení a přejel do protisměru. Tam pravým bokem narazil do felicie stojící z protisměrném levém jízdním pruhu. Ta je sice na odpis, ale řidiči se nic nestalo.

Hasičské auto pak přejelo zpátky na pravou stranu, kde těsně minulo ventilační šachtici krytu civilní obrany a lehce poškodilo mladý strom.

"Rozjeli jsme se na zelenou a řidič přede mnou náhle přibrzdil. Snažil jsem se zabránit kolizi a uhnul jsem doleva. Hasiči jsem vůbec neviděl, asi jsme je měl v mrtvém úhlu. Před námi křižovatkou projela záchranka, takže jsem měl za to, že slyším její sirénu," popsal řidič Mitsubishi.

Řidič felicie se podruhé narodil. "Ten pohled, jak proti mně jelo velké hasičské auto, nebyl právě příjemný. Byly to jen setiny sekundy. Byl jsem v šoku a jsem rád, že se mi nic nestalo," řekl po návratu z nemocnice, kde byl jen na ujišťující prohlédnutí, že při nehodě skutečně neutrpěl žádné zranění.

Míra zavinění je zatím v šetření policie, patrně však padne právě na šoféra Mitsubishi, který náhle a nečekaně vybočil ze svého jízdního pruhu. Prokázat by to měl i videozáznam z kabiny hasičského vozu.

Křižovatka ulic Dělnická, Mánesova a U Stromovky je nehodami proslulá. Několik potkalo nejen hasiče, ale také policisty a zdravotníky.