Poslední roky na havarijní stav mostů upozorňuje žluté vodorovné dopravní značení na vozovce doplněné o červenobílé silničářské sloupky na vnitřní straně mostů.

Jsou tam už tak dlouho, že řidiči snad už přestali doufat, že něco předznamenávají. Řešení „za pět dvanáct“ nabídne od srpna, maximálně září letošního roku Ředitelství silnic a dálnic, které oba mosty, každý pro jeden jízdní směr, nechá zbourat a postaví nové.

Na Rudné ulici v Ostravě-Vítkovicích tak půjdou k zemi mosty mezi městským stadionem a vlakovým nádražím. Práce mají trvat čtyřiadvacet měsíců.

V Ostravě tak pokračují opravy desítky let neudržovaných mostů, v minulých letech se nových přemostění dočkala například Místecká ulice, v nedávné době to právě na Rudné byly třeba Výškovické mosty. Investici státu, která potrvá celých 24 měsíců, Deníku blíže představil mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.

„Předmětem prací je celková demolice a následná výstavba mostů. Oprava je zatím v přípravné fázi a realizace vychází předběžně na srpen či září letošního roku. Odhadovaná cena rekonstrukce je asi 291 milionů korun bez DPH,“ uvedl Mazal a potvrdil dvouletou lhůtu na provedení prací.

Kamiony na dálnici, ostatní v kolonách?

Frekventovanou silnici si stát nemůže dovolit na tak dlouhou dobu zcela uzavřít, proto bude doprava svedena vždy na jeden most (nejprve starý, posléze ten nový) a zúžena do jednoho jízdního pruhu po každý směr. S ohledem na kolony tvořící se na Rudné v délce několika set metrů i v jejím plně průjezdném stavu lze ale očekávat, že řada řidičů bude hledat úplně jinou objízdnou trasu už s velkým předstihem od uzavřeného úseku.

Kamiony to pak dostanou befelem: Rudné se budou muset vyhnout po dálnici. „Přesnější organizaci provozu upřesníme před zveřejněním zahájením zahájení oprav,“ podotkl Mazal, podle něhož další podrobnosti a bližší harmonogram prací ještě nejsou známy.

Nejen mosty, ale i kilometr cesty

Demolice promluví do života také tamním obyvatelům. Omezení čeká zejména lidi z „podmostních“ Okružní ulice, kde domy stály dříve než mosty, potažmo minimálně co do hluku a prašnosti ovlivní život také v přilehlých ulicích Zengrova a Sirotčí.

Součástí demolice a výstavby mostů je také oprava vozovky Rudné ulice v úseku mezi ulicemi Závodní a Plzeňskou, čímž se omezený úsek prodlouží zhruba na 1,3 kilometru!

„Jedná se o opravu provozních škod (staré vysprávky, různé trhliny a ztráta asfaltového tmele), které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující bezpečnost i plynulost silničního provozu. Stávající stav je způsoben stářím asfaltového souvrství a jeho opotřebováním vlivem intenzity dopravy,“ doplnil mluvčí ŘSD Mazal k pracím, které začnou ve druhé polovině roku.