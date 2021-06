Po střetu došlo k nadzvednutí a vykolejení jednoho z vozů. Nehoda se stala v 8.24 hodin. V obou soupravách cestovalo na 120 pasažérů, kteří mohou mluvit o obrovském štěstí. Vyvázli prakticky bez zranění. Kdyby ale k havárii došlo jen o jednu či dvě sekundy dříve, mohly být následky závažnější.

První z tramvají na lince číslo 1 jela od hlavního vlakového nádraží, kam v protisměru po druhé koleji mířila tramvaj na lince číslo 2. Za normálních okolností by na sebe řidiči při míjení mávli a pokračovali dále. Jenže…

Soud vynesl pravomocný verdikt v případu tramvajové nehody, která se stala vloni v prosinci v Moravské Ostravě.Zdroj: Policie ČR

Chyba

Dvaačtyřicetiletá žena mající na starost soupravu na lince číslo 2 ale nezkontrolovala výhybku a místo k vlakovému nádraží nečekaně odbočila doleva na Plynární ulici. Následovalo otření se o bok protijedoucí tramvaje. Rychlost naštěstí nebyla velká, i to ale stačilo k vykolejení.

Pokud by se nehoda stala o jednu či dvě sekundy dříve, tramvaj na lince číslo 1 by čelně narazila do boku odbočující „dvojky“, což by byla podstatně horší varianta.

Tramvajačka, která přehlédla výhybku, čelila žalobě za obecné ohrožení. Okresní soud jí nyní trestním příkazem vyměřil podmíněný půlroční trest s odkladem na zkušební osmnáctiměsíční lhůtu. Současné jí uložil třicetiměsíční zákaz činnosti, což pro ženu znamená tramvajovou „stopku“. Verdikt je pravomocný.

Nedobrzdil

Během krátké doby jde o druhý podobný případ, kterým se ostravský okresní soud zabýval. Před několika týdny usedl na lavici obžalovaných dvaatřicetiletý muž z Ostravy, Během zimy na Frýdlantských mostech nedobrzdil svou soupravu na lince číslo 4 a na zastávce zezadu narazil do tramvaje. V obou cestovalo přes dvě stě lidí. Zranění utrpěli dva pasažéři. S pohmožděným kolenem a hlavou museli vyhledat lékařské ošetření.

Muž se na nic nevymlouval a svou chybu přiznal. Učinil i takzvané prohlášení viny, čímž soudní řízení výrazně urychlil. Nad rámec pojistného plnění navíc odškodnil jednoho ze zraněných, který se připojil k trestnímu řízení, poslal také peníze fondu obětem trestných činů. Soud nakonec jeho trestní stíhání podmíněně zastavil. „Šlo mi zejména o to, abych nedostal zákaz činnosti a nepřišel o drážní průkaz,“ uvedl řidič.