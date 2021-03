Kde: Koblov, Ostrav

Proč navštívit: Landek je znám především pro svou hornickou minulost a současné muzeum, v zalesněných kopcích na pomezí Petřkovic a Koblova se však od roku 1998 vystavuje na odiv i osm metrů vysoká dřevěná rozhledna. Vyhlídková plošina je ve výšce pěti metrů a po vystoupání 14 dřevěných příček si z ní vychutnáte výhled na Ostravu a za krásného počasí i na vzdálenější Beskydy.

Jak se tam dostanu: přímo k rozhledně se dostanete po zelené turistické trase, kousek od ní vede i velmi oblíbená cyklostezka podél řeky Odry. Okolí přímo vybízí k výletu.

Po poctivém žebříku. Ostravská rozhledna Hošťálkovice

Kde: Hošťálkovice, Ostrava



Proč navštívit: Dřevěná zastřešená rozhledna měří jen osm metrů, vyhlídka je navíc ve výše pouze pěti metrů. Přesto je z ní díky strategické poloze ve výšce 320 metrů n. m. nádherný výhled nejen na Ostravu pod ní, ale i na vzdálené Beskydy. Otevřena byla v roce 2011 a je veřejně přístupná po dřevěných žebřících.

Jak se tam dostanu: rozhledna stojí na křižovace ulic Výhledy a K vodě, dostanete se k ní autem a také tam zaparkujete, po modré turistické značce, nebo po několika cyklostezkách přes Odru.

Z polské strany, kousek od Bohumína

Kde: Krzyźanowice, PL

Proč navštívit: Pokud při svých cyklotoulkách překročíte v česko-polskou hranici ve Starém Bohumíně s cílem podívat se na soutok Olše a Odry z polské strany, byla by škoda nevyužít možnosti rozhlédnout se po okolí trochu z výšky. Takovou možno st nabízí sedmadvacet metrů vysoká vyhlídková věž, která od roku 2017 stojí v polích mezi obcemi Chalupki a Krzyźanowice nedaleko Chráněných meandrů Odry. Rozhledna je volně přístupná nepřetržitě, ovšem za současných opatření to neplatí. Z nejvyšších pater rozhledny, která má 114 schodů, je výhled po okolí včetně Meandrů řeky Odry, což je chráněná přírodní oblast. Tato rozhledna je jedinou podobnou atrakcí okresu, byť je za hranicí. Do budoucna jí ale možná vyrostou konkurenti. O vybudování vyhlídky nebo přímo rozhledny totiž uvažují hned tři další obce - Dětmarovice, Horní Bludovice a Těrlicko. Nicméně v Těrlicku-Hradišti se můžete nádherným pohledem na hřeben Beskyd včetně Lysé hory můžete pokochat už dnes a to od volně přístupného sochařského parku pod Babí horou.

Jak se tam dostanu: Pokud chcete rozhlednu navštívit, ale nechcete nebo nemůžete pěšky po cyklistické stezce, kratší přístup je od obchvatu v části Zabełków. Na začátku cyklistické stezky zaparkujete a k vyhlídkové věži je to přibližně jeden kilometr.

Podívejte se na galerii rozhleden v MS kraji z roku 2018

Devadesát tři schodů a dvě plošiny v Chlebovicích

Kde: severovýchodní úbočí hory Kabátice v obci Chlebovice u Frýdku-Místku

Proč navštívit: Z Panoramy je krásný výhled východním směrem na vodní nádrž Olešná a za ní se rozkládající město Frýdek-Místek. Jedná se o 23 metrů vysokou železnou rozhlednu v nadmořské výšce 460 metrů nad mořem. Vede na ní 93 schodů a má dvě vyhlídkové plošiny ve výšce 15 a 17,7 metrů.

Jak se tam dostanu: K rozhledně nevede značená turistická trasa, přístup k ní je po lesních cestách z obce Chlebovice. Vstup na rozhlednu je zdarma.

Binokulární dalekohled na nové rozhledně nápadně připomíná hrdinu filmu Číslo 5 žije. Kousek od rozhledny je Švédský sloup. Únor 2021.Zdroj: Deník / František Kuba

Číslo pět žije. Slezské Pavlovice na Osoblažsku

Kde: Slezské Pavlovice, Osoblažsko

Proč navštívit: Dřevěná rozhledna má několik nej. Je nejmladší v okrese Bruntál. Byla dokončena před pár měsíci. Je nejmenší, protože v rovinaté krajině Osoblažska úplně stačí pár metrů, aby vyhlídka zajistila dohlednost desítky kilometrů až do Jeseníků. Jako jediná v okrese nabízí návštěvníkům veřejný binokulární dalekohled. Vede k ní polní cesta, takže nabízí i škrabku na bláto z podrážek. Vyhlídková plošina je pozoruhodná tím, že ji vybudovalo sdružení nezávislých kandidátů “Patrioti”, které má v obci své zastupitele.



Jak se tam dostanu: Stačí dojet do Slezských Pavlovic a sledovat šipky s nápisem Švédský sloup, což je památník z konce třicetileté války. Vyhlídková plošina PatriSPa je na české straně hranice, Švédský sloup na polské.







Jeseníky, Beskydy, Hradec. Trojboj ze Šance v Jakubčovicích

Kde: Jakubčovice, Opavsko

Proč navštívit: Dřevěná rozhledna v nadmořské výšce 522 m s nádhernými výhledy na Beskydy, Jeseníky a opavský okres se zámkem v Hradci nad Moravicí. U rozhledny je posezení i stojan na kola. Je vysoká 15 m a má 60 schodů.

Jak se tam dostanu: přes obec vede zelená, žlutá a modrá turistická značka, autem po silnici III. tř. do Jakubčovic. Parkovat se dá u vodojemu nebo u hasičárny.

Beskydy, Hostýnské vrchy, Moravská brána. Krása v Odrách

Kde: Odry, Novojičínsko

Proč navštívit: Rozhledna, která vzhledem připomíná historickou strážní věž, jež má město Odry ve znaku. Nachází se v nadmořské výšce 547 m. Turistům se při pěkném počasí otevírají výhledy na Moravskoslezské Beskydy, Moravskou bránu a Hostýnské vrchy. U rozhledny je posezení i stojan na kola. Je vysoká 13,5 m a má 44 schodů, vyhlídková plošina je ve výšce 9,5 m.

Jak se tam dostanu: autem po silnici z Oder do místní části Veselí, při cestě se dá zastavit u Flascharova dolu. Dá se jít i pěšky po zmíněné silnici, případně lesními zkratkami, které ale znají spíše místní obyvatelé. U rozhledny je parkoviště.

Bezručova vyhlídka, Hradec nad Moravicí.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Třeba na sever. Panoramata z Bezručovy vyhlídky

Kde: zámecký park, Hradec nad Moravicí

Proč navštívit: Jde o malou, sedmimetrovou rozhlednu. Na čtyřech kamenných pilířích leží dřevěná vyhlídková plošina s lavičkami. Rozhlížet se však lze pouze směrem na sever, kdy se ovšem lidem otevřou krásná panorama Hradce i Opavy a jejího okolí.

Jak se tam dostanu: z parkoviště u zámku sem dorazíte po modré turistické značce, směrem od Kajlovce se můžete vydat po značce žluté.

Beskydy i Lysá hora ze sluneční rozhledny

Kde: Staré Těchanovice

Proč navštívit: Třípatrová dřevěná rozhledna stojí ve výšce 495 m. n. m. Je z ní krásný výhled na nádrž Kružberk, Velký Roudný, Jeseníky či údolí Starých Těchanovic. Zahlédnut lze i Beskydy a Lysou horu. Rozhledna zvaná také „sluneční“ je vysoká dvanáct metrů. Lidé si rovněž mohou odpočinout na dřevěných lehátkách, ze kterých je také dokonalý výhled do krajiny.

Jak se tam dostanu: přijít se dá po naučné Břidlicové stezce, na kterou se lze napojit přímo ve Starých Těchanovicích. Nejbližší železniční stanice je ve Svatoňovicích, odtud je to pěšky asi čtyři kilometry.

Z Frýdecko-Místecka mávají Jeseníkům. Okrouhlá ve Staříči

Kde: Staříč, Frýdecko-Místecko

Proč navštívit: Rozhledna nabízí za pěkného počasí výhledy až na Jeseníky. Nachází se na stejnojmenném kopci, stožár je vysoký 55 metrů, turistická rozhledná (vyhlídková plošina) se nachází ve výšce 30 metrů. Parkoviště u rozhledny pojme deset osobních aut.

Jak se tam dostanu: Z centra obce Staříč vede na rozhlednu naučná stezka.

Celá krása osoblažské roviny. Výhledy ze Strážnice v Liptani

Kde: Liptaň, Osoblažsko

Proč navštívit: Nejen samotný výhled z rozhledny, ale především cesta k ní je tip na pěkný výlet. Přestože z jedné strany brání ve výhledu les, pohled druhým směrem vše vynahradí. Nížiny v Polsku nabízí dalekou dohlednost až na město Prudnik. Vidíme celou Osoblažskou rovinu s obcemi Pitárné, Vysoká, Bartultovice, Dívčí Hrad, Hlinka, Slezské Pavlovice, Osoblaha, Bohušov a Rusín.Při ideální viditelnosti jsou vidět i továrny u Opole a Praděd.

Jak se tam dostanu: Rozhledna ležící severně od Liptaně je volně přístupná. Už z dálky je vidět sousední a mnohem vyšší stožár telekomunikačního operátora O2. Navíc jsou v obci informační šipky s nápisem k rozhledně i infotabule o místních turistických cílech. Do Liptaně se můžeme dostat známou osoblažskou úzkorozchodnou železnicí.

Veselská rozhledna v Odrách.Zdroj: Odry.cz

Praděd i Lysá hora. Kombinace přímo v Odrách

Kde: Odry, Novojičínsko

Proč navštívit: Dřevěná Veselská rozhledna v nadmořské výšce 475 m s nádhernými výhledy na Moravskoslezské Beskydy a na Hrubý a Nízký Jeseník. Při dobré viditelnosti je vidět také Praděd a Lysou Horu. U rozhledny je posezení i stojan na kola. Je vysoká 17 m a má 64 schodů, vyhlídková plošina je ve výšce 13 m.

Jak se tam dostanu: Autem po silnici z Oder do místní části Pohoř, odtud dále směrem na Kletné, místní část Suchdola nad Odrou. Z Oder se dá jít také pěšky podél hlavní silnice z ulice Větrná. U rozhledny je parkoviště.

Téměř půl kilometru nad zemí. Okrouhlík ve Slatině u Bílovce



Kde: Slatina u Bílovce, Novojičínsko

Proč navštívit: Dřevěná rozhledna v nadmořské výšce 462 m. Při pěkném počasí jsou vidět Moravskoslezské Beskydy, Ostrava, a také Jeseníky s horou Praděd. U rozhledny je posezení i stojan na kola. Je vysoká 18 m a má 57 schodů, vyhlídková plošina je ve výšce 12 m.

Jak se tam dostanu: autem nebo pěšky po silnici ze Slatiny u Bílovce směrem na Výškovice. Vzdálenost je okolo 1200 metrů. U rozhledny není parkoviště.