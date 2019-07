„Jeho statika je v zoufalém stavu, je kontaminovaný a v jeho okolí se vyskytly karcinogenní látky, včetně vysoce nebezpečného azbestu,“ vysvětlila už dříve mluvčí Vítkovic Eva Kijonková, proč Česká inspekce životního prostředí nařídila nechat celou lokalitu srovnat se zemí.

Podle aktuálních informací k odstřelu dojde v nejbližších týdnech. „Demolici bude provádět specializovaná firma. Načasování je rovněž věcí specialistů, kteří musí vybrat nejvhodnější podmínky,“ podotýká Kijonková.

KDYŽ SE KÁCÍ STROM

Miroslav Szotkowski ze společnosti Polanský s.r.o., který bude při odstřelu komína dělat stavbyvedoucího, rámcový termín Deníku potvrdil. „Bližší informace zatím nejsou známy, legislativně je to velice složitý proces. Součástí projektové dokumentace je i vytyčení bezpečnostního okruhu, tyto informace jsou ale tajné,“ vysvětluje Szotkowski, podle něhož bude místo odstřelu oploceno. K omezení dopravy v okolí nedojde.

Samotný odstřel Strakáče provede firma Mital ze Sezemic u Pardubic, pro kterou by to měla být jedna z jednodušších zakázek. „Velký odstřel většinou není ten nejtěžší. Komín v podstatě poslouchá pokyny střelmistra a padá, kam má,“ vysvětlil střelmistr Zdeněk Šobíšek, zástupce technického vedoucího odstřelu, který bude asistovat svému synovi Petrovi.

Podle něj se naskytne zjednodušeně řečeno scenérie, jako když se v lese kácí strom. „Naší prací bude zajistit bezpečnost a samotný odstřel. Kolem paty komína dáme pletivo, přes které se natáhne plachta. Detonací komín ‚podřízneme‘ asi do poloviny, čímž se přenese těžiště, komín ztratí stabilitu a začne padat,“ popisuje Šobíšek. V Aglomeraci, jejíž revitalizaci za asi 130 milionů korun bez DPH hradí ministerstvo financí, vznikne zóna lehkého průmyslu.

Rozhovor se střelmistrem Zdeňkem Šobíškem čtěte v pátečním vydání Deníku.

Když šel k zemi Důl Šalamoun…

Ostrava už v minulosti zažila odstřely dominantních staveb spojených s průmyslovou minulostí města. Pamětníci si určitě vzpomenou, že centrum města bylo v kdysi protkáno trojicí těžních věží, které lemovaly tramvajovou linku z Ostravy do Vítkovic. Stávající typické dominanty těžní věže Dolu Jindřich a Hlubina dodnes lemují tuto trať. Zmizel ale Důl Šalamoun, který stál na náměstí Republiky. Vyhlouben byl v polovině 19. století a v provozu byl více než sto let. Dnešní dopravní uzel už ale v ničem nepřipomíná průmyslový areál, který v těchto místech stál. Těžní věž Dolu Šalamoun byla totiž odstřelena v roce 1974. To, jak se poroučela k zemi, zachytil na svých snímcích známý ostravský fotograf Květoslav Kubala. Podobné snímky tak budou zřejmě brzy i poslední vzpomínkou na komín Strakáč… (map)

Podívejte se také na odstřel bezmála 100 metrů vysoké skipové těžní věže Dolu Dukla v Havířově v roce 2008.