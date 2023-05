Na frekventované křižovatce v Ostravě se v pondělí vypnou semafory

Na jedné z nejrušnějších křižovatek v Ostravě – křížení ulic Rudná a Lidická – si to od pondělí 24. dubna řidiči i chodci „užijí“. Společnost Ostravské komunikace (OK), která má na starosti semafory, je plánuje vypnout, a to z důvodu probíhající výměny celého systému světelné signalizace. Dopravu budou řídit policisté.

Na frekventované křižovatce v Ostravě bude v pondělí odstávka semaforů. | Foto: Deník/Miroslav Kucej