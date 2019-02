Více jízdních kol i stojanů, kvalitnější bicykly a rozšíření z centra města do dalších obvodů. Takový bude letos systém veřejných kol v Ostravě od původem německé společnosti nextbike, která působí v prestižních evropských městech.

Sdílená kola v Ostravě budou letos modro-stříbrná. Až 600 jich v létě do města nasadí společnost nextbike. | Foto: nextbike

Loni na jaře zaplavili centrum Ostravy cyklisté na růžových kolech. Bikesharing se ve třetím největším městě v zemi stal hitem. Zkušební provoz, který zajistila společnost Rekola, se osvědčil, město proto veřejná kola v ulicích zajistí i pro letošek. „Lidé o službu projevili velký zájem. Zhruba 16 tisíc uživatelů ujelo přes 130 tisíc kilometrů,“ řekla Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora pro životní prostředí.

Letos ale růžová kola v ulicích nepotkáte. Veřejnou zakázku vyhrála společnost nextbike Czech Republic, dceřinná společnost německé firmy, která má svá kola laděná do stříbrné a modré barvy. Spolu s nextbike se do soutěže přihlásila i Rekola, ale podala vyšší nabídku.

Město totiž bude provozovateli platit necelých 10 korun za každou výpůjčku jízdního kola. Během osmi měsíců, po které bude služba v provozu, Ostrava očekává výdaje za zhruba 4,5 milionu korun. Koncovému uživateli to stejně jako loni umožní prvních patnáct minut jízdy zdarma a dalších 45 minut za maximálně 25 korun.

PREMIÉRA

„Podali jsme skutečně tu nejnižší možnou nabídku, aby příjmy od města pokryly náklady. Pokud nextbike našel systém, jak někde uspořit, je to dobře, ale my bychom to levněji nedokázali,“ říká otevřeně Lubomír Fridrich, který byl za Rekola koordinátorem pro Ostravu. Svá kola společnost přesune do jiných měst, kde působí.

Zato „český“ nextbike se teprve rozvíjí. V žádném českém městě společnost dosud nepůsobila, od března bude mít v menším měřítku premiéru v Prostějově, dlouhodobý provoz pak otestuje až v Ostravě. „Za nextbike Czech Republic se zaručila mateřská společnost z Německa a doložila také několik zahraničních referencí,“ říká mluvčí města Andrea Vojkovská.

VÍCE OBVODŮ, VÍCE KOL

Technické detaily spolu obě strany ještě dolaďují, ale jak aplikace tak i samotný systém výpůjček by měly být velmi podobné tomu, co už lidé znají z loňského roku. Lidé ale jistě ocení, že všechna nová kola budou mít tři rychlostní převody, což byla loni spíše výjimka, a také praktický košík na řídítkách.

Město bicykly od nextbike nasadí vedle Moravské Ostravy a Přívozu letos také do Mariánských Hor a Hulváků, Slezské Ostravy, Vítkovic, Jihu, Poruby a Hošťálkovic. Stanic bude zhruba 200 a samotných kol 400 až 600 – nejvíce v letních měsících, na jaře a na podzim méně. „Průběžně budeme sbírat a vyhodnocovat data o provozu, abychom mohli cyklistickou infrastrukturu v Ostravě lépe plánovat,“ vysvětluje Kateřina Šebestová s tím, že Ostrava má nyní k dispozici přes 250 kilometrů cyklostezek.

Z obliby bikesharingu má radost také Michal Bača, předseda spolku Ostravounakole. „Jeho vznik jsme iniciovali už před lety, ale tehdy jsme v úspěch sami moc nevěřili. Je skvělé, že to funguje!“ říká Bača, jenž věří, že i nový poskytovatel, který je pro Česko neznámý, zajistí bezproblémový chod. Služba bude fungovat osm měsíců a začít by měla od 1. dubna. V případě zpoždění se posouvá i její konec.