„Ve čtyři ráno jsem nahodil pruty do vody a v čase 4:06 jsem měl záběr. Po záseku jsem si nejprve podle síly myslel, že to bude obří kapr přes dvacet kilo,“ popisuje dvacetiletý rybář z Novojičínska, který dodává, že je to největší sumec ulovený letos v Moravskoslezském kraji.