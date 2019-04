Historická bílá budova radnice v Rýmařově je pěknou dominantou na náměstí Míru a patří k těm nejhezčím radnicím v kraji. Teď, ve středu dopoledne, je obehnaná policejní páskou a vstup střeží dva policisté. Okolo na chodnících postávají lidé a během hovoru se jejich oči stáčí k radnici.

Úterní podvečerní výbuch otřásl nejen budovou radnice a okolím, ale i místními lidmi. Na takové dramatické okamžiky není poklidné město moc zvyklé. Ale překvapivě rychle se vzpamatovalo, ke klidu možná přispělo i to, že policisté hned v úterý večer zadrželi muže, podezřelého z toho, že nějaký výbušný systém na radnici nastražil.

“Šel jsem z pošty, ze spodu jelo právě auto, minulo mě a za chvíli se ozvala rána. Asi bouchla pneumatika, napadlo mě a jak jsem se otočil, tak najednou byl všude dým a já si říkal, tak pneumatika to nebyla,” popsal okamžik výbuchu Miroslav Hradil z Rýmařova.

Hned naproti radnice v květinářství zažila výbuch prodavačka Barbora. “Viděla jsem jak vyletělo okno a plamen vyšlehl. Vyběhla jsem ven i se zákaznicí, z radnice vyběhla uklízečkam, ta byla v pořádku. Nejprve jsme si všichni mysleli, že bouchl plyn,” vyprávěla. Navzdory dramatické události nyní strach nemá, i když to byl pro ni hodně divný pocit, když nad městem začal po výbuchu létat vrtulník.

To Ivě Kyjákové z Městského turistického a informačního centra dramatický zážitek unikl, v tu dobu byla v infocentru jen její kolegyně a vše zná jen z doslechu. Ale ani v ní nezanechala událost nějaké obavy. “Ne, strach nemám, začalo se to rychle řešit a policisté už ho dopadli,” řekla.

Jméno údajného pachatele koluje Rýmařovem, měl by to být místní muž, byť už v Rýmařově nežije.

“Je to jen feťácká hovadina,” stroze zazní z hloučku seniorů v rohu náměstí. Ti nedokáží najít pro nesmyslný čin nějaké vysvětlení. Co je trápí, je poničená budova radnice. “Byli jsme rádi, že se před lety opravila a teď tohle. Vždycky tady byl pokoj a klid. Rýmařov, to už je takové město důchodců, mladí utíkají, do Brna, Olomouce, tady práce není,” konstatoval Jan Oliš.

Překvapená z události je i Zdeňka Zbořilová ze zdejšího sklenářství. Mrazí ji pomyšlení, že by se něco podobného mohlo stát v okamžiku, kdy třeba na radnici něco vyřizovala její dcera. “Mě zarazilo, že se něco podobného stane i v takovém klidném městě,” svěřila se. A i když po události z pondělka na úterý špatně spala, je jinak optimistkou a nic zlého si nepřipouští. Teď ji bude čekat hodně práce, už v pondělí večer ji z radnice volali, ať se připraví na zasklívání oken.

Nikdo ve městě zatím neví, co pachatele přimělo k jeho činu a co vlastně výbuch způsobilo. “Přemýšlel jsem o tom hodně a jsem zvědav na výsledky vyšetřování policie, protože nemohu přijít na to, proč,” prohlásil starosta Rýmařova Luděk Šimko. Na radnici nepřišly žádné výhružné dopisy, neřešil se tu žádný velký spor, nenapadá jej žádný případ či nespokojený obyvatel.

Starosta ve středu čekal na to, až policie umožní vstup do budovy a bude se moci udělat odhad potřebných oprav. “Úředníci dnes mají volno, ale v provozu jsou jiné objekty Městského úřadu v Rýmařově. Kanceláře na radnici by neměly být moc poškozeny, jen chodba,” odhadoval starosta Šimko.

Mimořádně za dohledu policie mohli do budovy úředníci pro své věci. “Jsou tam vybité dveře, dá se to do pořádku. Jak se tam uklidí, budeme tam moci pracovat,” tipovala pracovnice úřadu Iva Vepřeková, která na chvíli vešla do objektu radnice.