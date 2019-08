„Žena držela v ruce mobilní telefon a střídavě se dívala před sebe a na přístroj, se kterým manipulovala, čímž si nevšimla přijíždějícího vozidla. Na přechod vstoupila v době, kdy již auto přes něj projíždělo. Chodkyně narazila do boční části vozidla, spadla na silnici a způsobila si středně těžké zranění,“ popsal jeden ze zcela zbytečných karambolů Lukáš Kendzior z ostravské policie.

KAMPAŇ

Na tyto i další podobné nehody upozorňuje aktuální kampaň České asociace pojišťoven nazvaná #nepozornostzabiji, která se zaměřuje na rizika manipulace s mobilním telefonem.

„Nepozorní chodci, kteří se v blízkosti vozovky věnují spíše mobilnímu telefonu než sledování provozu, výrazně zvyšují riziko nehody. Takové chování přiznávají celé dvě třetiny chodců ve věku od 18 do 44 let. U dětí a mladistvých toto číslo může být patrně ještě vyšší,“ uvedl ke kampani Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

EMOCE

Klíčovou roli v kampani hrají emoce. „Proto se v těchto dnech v sedmi krajských městech na chodnících u hlavních křižovatek objevily obrysy postav a stylizované pomníčky, doplněné hashtagem #113. Ten symbolizuje počet usmrcených chodců při dopravních nehodách v České republice za loňský rok,“ uvedla mluvčí projektu Petra Filsaková. Obrysy postav mohou najít i obyvatelé Ostravy. Nacházejí se na chodníku u křižovatky ulic 17. listopadu a Opavské v Ostravě-Porubě a na čtyřech dalších místech v Ostravě. „Nejprve jsem si myslela, že se stal nějaký zločin. Teď už vím, o co jde. Zpočátku mě to ale vyděsilo. Vyděsit by to však mělo hlavně mladé lidi, kteří běžně s mobilem v ruce procházejí křižovatky,“ řekla u porubské křižovatky starší žena.

TRAMVAJ

Že podobné kampaně jsou velmi důležité, potvrzuje případ, který se stal ve středu v Brně, kde tramvaj srazila chlapce. „Věnoval se více telefonu než dopravní situaci a vstoupil přímo před tramvaj přijíždějící do zastávky. Řidič neměl šanci srážce zabránit. Zraněný mladík navíc zůstal zaklíněný pod vozidlem a přivolaní záchranáři jej s velkými obtížemi zpod tramvaje vyprošťovali. Hoch byl následně se středně těžkými zraněními převezen do nemocnice,“ uvedl Bohumil Malášek z brněnské policie. Ta se rozhodla celou nehodu, kterou zachytily kamery, zveřejnit na svých stránkách.

Podle policistů představují nejohroženější skupinu lidé, kteří mají sluchátka v uších. „Je to spíše doména mladých lidí. Ti se koncentrují na hudbu a nevěnují pozornost svému okolí, neslyší důležité zvuky, díky kterým se mohou vyhnout nebezpečí. Za velmi nebezpečnou lze pak označit situaci, kdy člověk má při chůzi sluchátka v uších a oči na obrazovce mobilního telefonu,“ uvedl ostravský policista Lukáš Kendzior. Kampaň #nepozornostzabiji potrvá do konce září.