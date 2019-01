Ve čtvrtek a pátek by měli lidé v Moravskoslezském kraji dýchat poměrně čistý vzduch. Především se to týká Ostravska, Karvinska a Frýdecko-Místecka, které od soboty trápila vysoká prašnost. Ve čtvrtek dopoledne se ovzduší pročistilo i na Třinecku.

S výjimkou Třince došlo v průběhu posledních hodin k výraznému snížení množství prachových částic PM10 pod 50 µg/m³.

Nad 100 mikrogramů ráno vykazovala jen stanice Třinci-Kosmos. I tam se ale dopoledne ovzduší pročistilo.

V průběhu čtvrtečního dopoledne byla odvolána Smogová situace ve všech lokalitách kraje, s výjimkou Třinecka. I tam byla později odvolána.

Aktuální situace

Aktuální hodnoty znečistění ovzduší

Předpověď

Meteorologové pro čtvrtek a pátek předpokládají dobré rozptylové podmínky, jen na Třinecku mírně nepříznivé. I tam by se ale v pátek měly zlepšit.

Aktualizace tohoto článku byla ukončena

Ochrana před prachem

Hygienici a lékaři doporučují v době zvýšeného znečistění ovzduší hlavně lidem starším, dětem a nemocným omezit pobyt venku, včetně aktivního sportování. Větrat vnitřní obytné nebo pracovní prostory by se mělo jen krátce a intenzivně.

Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučuje se zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C, nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám.

Jak neviditelný prach škodí lidskému zdraví?

Monitorovací stanice v regionu ve svých filtrech zachycují prachové částice o velikosti 10, 2,5 a některé i 1 mikrometru. Oficiální limit je stanoven pouze pro tzv. prašný aerosol s částicemi velikosti 10 mikrometrů, a to za přesně stanovených podmínek.

Prachové částice různých velikostí obsahují v průmyslových oblastech těžké kovy a jedy. Agresivnější jsou přitom menší částice, které pronikají hlouběji do organismu. Zatímco prach PM10 je při vdechování zachycen už na sliznicích v horní části cest dýchacích a do organismu se dostává spíše polykáním, menší částice pronikají až do plic, kde se usazuje. V obou případech pak škodlivé látky ovlivňují zdraví člověka podporou vzniku nemocí nebo komplikováním už probíhajícího onemocnění.