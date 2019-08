Sáček horského vzduchu za tři stovky. Jde o recesi.

Malé nafouklé igelitové sáčky opatřené nálepkou s logem Jeseníků a nápisem „Horský vzduch – nese stopu nejčistšího ovzduší v Jeseníkách“ vyfotil koncem července jeden z jesenických penzionů ve vitríně s regionálními produkty.

Spolu s cenovkou 299 korun. Obrázek umístil na sociální sítě. Fotografii sdílel Miroslav Kubásek, zakladatel iniciativy Ukliďme Česko.

„Už jsem viděl spoustu zbytečností prodávaných v plastu, ale Jesenický horský vzduch, který si můžete koupit za lidovou cenu 299 korun asi jen tak něco nepřekoná. Pokud vám tedy při tůrách dojde vzduch, tak prokousněte obal, nadechněte se z plných plic, ale obal prosím doneste do civilizace a vyhoďte do kontejneru na plast, ať to pak v rámci akce Ukliďme Česko nemusíme sbírat,“ napsal na sociální síť Facebook.

Jeho příspěvek během tří dnů sdílely více než dva tisíce lidí a stovky jej okomentovaly. Část lidí se rozčilovala nad plastovým obalem, jiní se domnívali, že jde o recesi.

Ke spoluautorství celé věci se přihlásilo Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, které za propagačním předmětem stojí.

„Vidíte, co dokáže jeden nápad na propagaci Jeseníků a recese s cenovkou jednoho z našich členů. V takovou reklamu jsme ani nedoufali! Při ceně korunu osmdesát za balíček a nákladu tří tisíc kusů jsme se dostali na super efektivitu. Děkujeme všem, co komentovali, hejtovali, lajkovali a sdíleli. Bude to nejefektivněji vynaložená koruna na propagaci Jeseníků!“ uvedlo Sdružení.

Pochyby rozptýlil i sám areál Skiland.

„Nikomu vzduch v plastu neprodáváme ani nejsme jeho výrobcem. Ujišťujeme vás, že vzduch je ve vitríně vystaven pouze z recese,“ uvedli zástupci areálu na sociálních sítích.

Svůj příspěvek pak aktualizoval i Miroslav Kubásek.

„Věřím, že většina z vás pochopila, že se v tomto případě jednalo o recesi tohoto areálu. Prosím, i přesto dívejte se kolem sebe a všímejte si, kolik zbytečných obalů a to nejen z plastu nakupujete či je vám nabízeno zadarmo,“ poznamenal.