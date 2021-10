Šamanství, duchové, řešení sexuálních traumat. Organizátory řeší soud v Ostravě

/FOTOGALERIE/ Zajímavé skutečnosti vycházejí najevo v případě tří Poláků, kteří v Moravskoslezském kraji několik let pořádali peruánské šamanské seance. Jejich součástí měla být konzumace rituálního nápoje Ayahuasca, vyráběného jihoamerickými šamany k obřadním účelům a obsahujícího u nás zakázanou psychotropní látku DMT. Po vypití se lidé dostávají do transu a prý jsou schopni vstoupit do jiných dimenzí i mluvit s duchy.

Před soudem stanuli tři Poláci. Manželský pár a muž. Dva cizinci jsou souzeni na svobodě, manžela stíhané ženy přivedla z vazební věznice eskorta. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Případem se od září zabývá Krajský soud v Ostravě, tento týden pokračovalo odročené hlavní líčení. Jak se ukázalo, na odhalení skupiny se podíleli američtí a němečtí celníci. V jejich rukou skončily hned čtyři zásilky z Peru s nápojem Ayahuasca. Rozbory prokázaly, že obsahuje u nás zakázanou látku DMT. K zadržení došlo v USA v Miami a v Německu v Lipsku a Frankfurtu nad Mohanem. Balíky směřovaly do obce Heřmanice u Oder na Novojičínsku. Informace se dostaly k ostravským celníkům z protidrogového oddělení, kteří následně ve spolupráci s příslušníky ostravské expozitury Národní protidrogové centrály provedli na Novojičínsku velkou razii. Soud Polákům – manželskému páru a muži – hrozí až osmnáct let žaláře. Před soudem vinu odmítli. „Obžaloba se míjí s pravdou, není v souladu s realitou," prohlásil jeden z obžalovaných. Hlavní organizátor uvedl, že Ayahuasca podávaná klientům neobsahovala DMT. Ta se prý nacházela pouze v nápojích, které užil on sám. Obhajoba se spoléhá i na svědectví několika účastníků seancí z Polska. Ti potvrdili, že šlo o očistná sezení, která jim změnila život. Jedna z žen například vypověděla, že měla od mládí sexuální trauma, kterého se po seanci zbavila. „Pomohlo to," prohlásila. Dalším byl bývalý polský vězeňský dozorce, jenž se potýkal s velkými alkoholovými problémy. Po rituálu se prý vše vyřešilo a konečně našel smysl života. Klienti Seance byly určeny lidem z Polska, Rakouska, Německa, Dánska a Velké Británie. Každý z účastníků zaplatil v přepočtu deset tisíc korun. V Heřmanicích u Oder se vystřídalo více než 1500 lidí, někteří dorazili i opakovaně. Hlavní líčení bude pokračovat ve druhé polovině října.



