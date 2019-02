V té době lidstvo čelí vyhubení, o něž se má postarat smrtelný vir.

„Plukovník Robovský, šéf policejních a obranných složek, se setkává se ženou, která má převzít světové vůdcovství po vyhynutí lidstva. Jedná se o nejmodernější model androida disponující umělou inteligencí. Plukovník je muž, který věří v boj za život, a to navzdory vědeckým faktům, jež ukazují bezvýchodnou situaci pro lidský rod,“ přibližuje děj mluvčí univerzity Daniel Martínek.

Robovskému ovšem vstoupí do cesty androidka jménem Amber. Usiluje o zdokonalení sebe sama a z generace nadcházejících androidů hodlá vytvořit životaschopnou civilizaci. Jejím cílem je, aby lidi jednoho dne opět přivedla k životu. Oba názoroví odpůrci se sejdou a absolvují spolu rozhovor, jenž může ovlivnit budoucnost planety Země.

Zajímá vás, jak dopadne? Pokud ano, v pátek 15. února určitě zamiřte do kinosálu v univerzitním areálu Hauerova 4, kde se v 18 hodin začne premiérově promítat tento snímek.

Režisérem Amber se stal Jindřich Mižďoch, sám je také autorem scénáře. Jde o jeho autorský film, s nímž mu ovšem pomáhala řada dalších lidí, a to včetně současných či bývalých studentů Slezské univerzity.



Futuristické prostředí Archeoparku Pavlov poskytlo filmovému štábu geniální lokace pro natáčení. Foto: Archiv Slezské univerzity

TOČILO SE V ARCHEOPARKU

Snímek se točil ve futuristickém prostředí Archeoparku Pavlov, nacházejícím se na břehu Novomlýnské nádrže.

„Jedná se o stavbu architekta Radka Květa, která vyhrála Českou cenu za architekturu 2017. Stavby nad povrchem země působí v krajině opravdu jako z budoucnosti a punc neobvyklosti jim dodává i struktura betonu nebo originální tvary. Stejné je to pak v podzemí, kde jsou vystaveny archeologické expozice,“ uvedl režisér Jindřích Mižďoch, jehož štáb zde měl na natáčení pouze tři dny.

„Archeopark byl přes den v normálním návštěvnickém provozu, takže my jsme natáčeli až po jeho uzavření od 18 do 6 hodin,“ doplnil.

FORMÁT 5.1

Amber si pochvalovala i vedoucí oddělení audiovizuální tvorby Monika Horsáková. A to mimo jiné proto, že jde o první film s prostorovým zvukovým formátem 5.1. „Jindřich se ve své diplomové práci zabýval umělou inteligencí jako dramatickou postavou, a tak si film s takovou hrdinkou i natočil. Musím se přiznat, že když mluvil o tom, že chce natočit sci-fi, považovala jsem to za sci-fi, ale je to taková příjemná konverzační věc, a navíc si Jindra se svým štábem vybrali opravdu geniální lokace, takže výsledek vypadá hodně efektně,“ poznamenala Monika Horsáková.



Jedna z momentek natáčení snímku Amber, který bude mít v pátek premiéru. Foto: Archiv Slezské univerzity