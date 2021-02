Je podle vás nedílnou podmínkou návratů dětí do škol jejich testování?

Ano, bezesporu se bez pravidelného testování v současné situaci, kdy se denně potýkáme s poměrně vysokým počtem nakažených, neobejdeme. Pokud chceme, aby se žáci vrátili zpět do škol, musí se nechat pravidelně testovat tak, aby nedošlo k dalšímu masivnímu šíření viru. A to nejen žáci! Osobně si myslím, že pravidelné testování by měli podstupovat i pedagogové, kteří by měli být podle mého názoru také prioritně očkováni.

Samotný odběr ale není úplně příjemný. Asi si lze těžko představit, že ho žáci budou podstupovat pravidelně několikrát do měsíce…

Zatím nemáme zcela jasno v tom, jakými testy by se žáci měli testovat. Ale dnes již existuje na trhu také několik neinvazivních testů, prostřednictvím kterých by se odběry mohly žákům dělat. Například kloktací testy nebo testy ze slin. Tyto testy mohou být realizovány jako PCR testování, kdy jsme schopni poskytnout výsledek do 24 hodin nebo již existují i antigenní testy, například ze slin, kdy je výsledek dostupný do 15 minut.

Jak by podle vás takové testování žáků formou PCR testů mohlo vypadat?

U PCR testů, budeme-li se bavit o těch neinvazivních metodách odběru, by mohl být systém nastaven například tak, že do školy přijede mobilní odběrový tým. Odebere žákům vzorky, které odveze na vyhodnocení do laboratoře. Jak už jsem říkala, výsledky by žáci měli k dispozici maximálně do 24 hodin, což by však mohlo být z hlediska organizace výuky složité.

Kolik takových žáků byste byli schopni denně otestovat?

Naše laboratoř dlouhodobě spolupracuje při testování široké veřejnosti s EUC Klinikou Ostrava, která disponuje také mobilním týmem. Ten by mohl podle mých informací odebrat až 500 vzorků denně. V závislosti na počtu žáků bychom byli schopni v jeden den otestovat studenty až tří škol.

To se ale stále bavíme o PCR testování. S ohledem na časovou náročnost a nákladnost PCR testů vláda hovořila spíše o antigenním testování. Jak by podle Vás mohlo probíhát?

Také v tomto případě by studenty mohly testovat speciální odběrové týmy. Zdravotníci by studenty otestovali a výsledek by byl znám do 15 minut. Kapacita testování by mohla být také zhruba 500 až 600 lidí denně. Aktuálně dáváme dohromady případnou strategii a složení mobilního odběrového týmu, abychom zajistili dostupnost testování ve školách a napomohli brzkému návratu dětí zpět do školních lavic.

Jednou z možných úvah ale je, že se studenti budou testovat sami, takže mobilní odběrové týmy nebudou vůbec třeba. Je to ale reálná úvaha? Nehrozí třeba špatný výsledek testu z důvodu špatně provedeného testování? Neměli by studenty testovat opravdu spíše zdravotníci?

Odběry by měli provádět nebo na ně přinejmenším dohlížet buďto zdravotníci nebo alespoň nějaké proškolené osoby. Jednak zde existuje riziko případné záměny výsledků testů a také špatná identifikace odběrů. Například si žák špatně označí vzorek nebo si žáci z legrace mohou prohodit vzorky. Děti občas dokážou být se svými nápady nevyzpytatelné. Někdy si ani nemusí domyslet, jaké důsledky by tyto legrácky mohly mít.

Hana Hanke