Do výběrového řízení na funkci ředitele Městské policie (MP) Opava se přihlásilo sedm lidí, z toho dva byli vyřazeni pro nesplnění podmínek. Jméno nového šéfa by mohlo být známo 27. února.

MP Duchcov/ilustrační foto | Foto: Deník/ Z. Traxler

V čele Městské policie (MP) Opava bude stát nová tvář. Současný ředitel Peter Horváth se rozhodl na svůj post rezignovat. Ředitelem MP se stal v říjnu 2016 poté, co zastupitelé v červnu téhož roku odvolali z funkce Pavla Šuranského.

Peter Horváth delší dobu čelil nařčení strážníků ze šikany, situaci v MP kritizovala v minulém volebním období také opozice. V září loňského roku se opoziční zastupitelé pokusili Horvátha i odvolat, návrh však nezískal dostatečný počet hlasů.

Do konkurzu, který vypsala opavská radnice, se přihlásilo dohromady sedm osob. Dva zájemci však byli hned na začátku vyřazeni, protože nesplňovali stanovené podmínky. O křeslo ředitele strážníků se tak uchází pět lidí. „Komise bude zasedat 27. února. Je to proto, aby členové měli na své rozhodnutí dostatek času. Předpokládám, že už toho 27. února bude znám výsledek. Samozřejmě předbíhám a může se stát, že se nevybere nikdo. Ale to se doufám nepřihodí,“ uvedl náměstek primátora Igor Hendrych (ANO 2011).

Peter Horváth povede strážníky až do doby, než bude zvolen jeho nástupce. „Takto jsme se domluvili. Kdybychom nikoho nejmenovali, je tam varianta, že by zůstal i déle. Ale já nepočítám, že se tak stane, a věřím, že nový ředitel z výběrového řízení vzejde,“ pokračoval.

Současné vedení města chce podle svých slov městskou policii stabilizovat. Zabránit by se mělo také častému střídání ředitelů, k čemuž docházelo v minulých letech.

„Určitě je v našem zájmu, aby nový ředitel vydržel déle než ti předcházející. Bude mít plnou důvěru mou i vedení města, aby policii nějakým způsobem zrestartoval, aby začala fungovat, jak má. Strategii spolu budeme konzultovat. Nějak se angažovat plánuji, ale velké slovo bude mít i samotný ředitel. Byl bych nerad, aby byl obcházen a zaměstnanci chodili například jen za mnou,“ konstatoval Igor Hendrych.

Opavský primátor Tomáš Navrátil (ANO 2011) připustil, že strážníky možná čekají velké změny.

„Jsme připraveni i na varianty, že se koncept policie bude přeskládávat. Už jsme mluvili i s některými dalšími řediteli městských policií, budeme s nimi chtít i více spolupracovat. Mají tam jiné systémy, jiný přístup, více se zaměřují na prevenci, více pracují s lidmi. Chceme zkrátka najít takové řešení, které bude fungovat,“ dodal.