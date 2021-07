S touto peripetií se v Šenově musejí potýkat už od postavení Rudné ulice, která rozdělila město na dvě části. Respektive jde o ulici I/11, neboť Rudná oficiálně začíná až v Ostravě při sjezdu na Radvanice. Ani úseku směrem na Havířov však nikdo neřekne jinak.

Paralelně s čtyřproudovou rychlostní silnicí navíc vede řeka Lučina, která bariéru násobí. Inu, pro současný Šenov nebyly v tomto ohledu karty rozdány zrovna nejlépe, přestože kdyby všechna auta projížděla obcí, bylo by ještě hůř.

„Rychlostní silnice I/11 rozdělila město na dvě půlky. Je to velký handicap, ale zřejmě nebylo jiného řešení, takže nezbývá, než se s tím smířit. Cestovat mezi jednou a druhou půlkou Šenova je však velmi problematické,“ míní například tamní rodák Zdeněk Šebesta.

Město proto jako svou klíčovou investici pro nejbližší roky vnímá nutnost vybudování lávky pro pěší a cyklisty, která k Frýdecké ulici nabídne mnohem klidnější alternativu přemostění silnice a řeky a spojení obou částí města. Stát by měla nedaleko šenovského kostela, knihovny a muzea v místě, kde Šenovská ulice u Volenského rybníka začíná kopírovat „Rudnou“.

Takto by měla vypadat nová lávka v Šenově. Vlivem nárůstu cen je však její podoba v ohrožení.Zdroj: se svolením města Šenov

Konec kolizím?

„Frýdecká je úzká, často tam dochází ke kolizím s cyklisty. A pěší musejí jít souběžně se silnicí, kterou denně projede osm tisíc vozidel, víc než kilometr,“ zdůvodňuje starosta Šenova Jan Blažek vybudování lávky, která propojí cyklotrasy ke Slezskoostravskému hradu a na druhou stranu na Beskydy a Vratimov.

Druhá vertikální spojnice Šenova má mít podobu tří na sebe navazujících lávek v celkové délce 150 metrů, z níž budou vyvedeny také sjezdy na pole a k Lučině. Šenov už si maloval, kterak lávka z oceli architektonicky zapadne k malebnému kostelu, nyní se ale musí potýkat s obřím nárůstem cen stavebního materiálu, který může plány dokonce zhatit.

Odmítli podepsat smlouvu

„Lávka měla původně vyjít na 40 milionů korun, přičemž máme přislíbenou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 30 milionů. Problém je, že jsme lávku soutěžili v loňském roce jako zakázku do 50 milionů korun, ale všechny nabídky byly příliš vysoké a museli jsme soutěž zrušit. Před čtvrt rokem jsme dostali další čtyři nabídky, kde jsme se dostali k částce mírně nad 50 milionů korun. Vybrali jsme zhotovitele, ale uplynul měsíc, kdy se abnormálně zvedla cena železa a stavebních prací a firma před podpisem smlouvy ucukla,“ komentuje peripetie Jan Blažek, jenž situaci chápe i z druhé strany, protože si spočítal, že cena zakázky by vyskočila až o osm milionů korun, což by se firmě skutečně nevyplatilo.

Pokud město odmítne i druhá firma v pořadí, je Šenov připraven ocelovou konstrukci nahradit železobetonovou, ušetří-li na tom, a vsadit nikoliv už i na estetický vzhled, ale aspoň na funkčnost.

„Bohužel po posledních měsících vůbec není jisté, že lávka bude stát. Podle ohlasu občanů je ale stavba nutná, takže budeme hledat další zdroje financování,“ míní starosta. „Na lávku jako na boží smilování čekáme už léta,“ přiznává i Zdeněk Šebesta.