Doprovázet Karla Gotta v Americe bylo splněním všech mých snů. Navštívili jsme tam spolu Chicago, New York a Miami. Se zpěvákem jsem absolvoval v rámci amerického turné čtyři koncerty a téměř každý den jsem zažil nějakou mimořádnou událost.

Třeba před koncertem v New Yorku jsem zpěváka troufale pozval na lehký oběd do čínské restaurace. Byl jsem šťastný, když slavík neodmítl. Při čekání na jídlo mi barvitě vyprávěl o svých zážitcích z USA z dob, kdy jsem nebyl na světě. Po jídle jsme došli k hotelu Wellington, kde na nás čekal vyděšený spoluorganizátor turné. Ten nás měl zavézt k Town hall, kde měl Karel zpívat.

„Pane Gott, nedovezeme vás až k Town Hall, protože je celé centrum uzavřeno. Do New Yorku se po letech vrátilo předávání hudebních cen Music Award.“

Karel z toho vědu nedělal, s tím, že k hale dojdeme po svých. To ale netušil, že je centrum New Yorku hermeticky uzavřeno, oploceno a hlídáno po zuby ozbrojenými policisty. Ve chvíli, kdy jsme chtěli vstoupit do uzavřené zóny, k nám přišli ozbrojenci. Nepomohlo nám ani ukázat plakát Karlova amerického turné. Prostě zákaz vstupu.

Naštěstí nám pomohl Alex Ruzhinsky (profesor matematiky původem z Ruska, který emigroval do USA a v San Francisku učí na univerzitě) a jenž se kvůli obdivu ke Karlu Gottovi naučil plynně Česky. Ten policistům vysvětlil, že v tom velkém mrakodrapu v sále pro tisíc lidí budeme zpívat. Ve chvíli, kdy nás policisté pustili, nám nad hlavami vystřelili tisíce barevných konfet a vznikla jedinečná fotka v prázdném New Yorku.

Jiří Krušina – rodák z Opavy začal s Karlem Gottem spolupracovat jako novinář a fotograf Deníku v roce 2004. Absolvoval s ním několik turné a řadu samostatných koncertů po Česku, Slovensku i Německu. Jako člen zpěvákova týmu ho doprovázel na turné v USA a dokumentoval také zpěvákovu poslední návštěvu Ruska v roce 2013. Spolupráci ukončilo v roce 2015 zpěvákovo onemocnění. V současné době působí Jiří Krušina jako tiskový mluvčí nemocnic v Opavě a Krnově.