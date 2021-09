Incident se na základní škole ve Vidnavě odehrál v polovině února 2011. Jeden školák tehdy bodl spolužáka kružítkem. Ráno po události přišli do vyučování místo žáků jejich rodiče. S představiteli školy chtěli řešit dlouhodobé problémy s útočníkem, které vyvrcholily právě incidentem s kružítkem.

Tehdejší ředitel školy Adolf Čvanda po zveřejnění informací o incidentu policií potvrdil, že se jednalo o problémového žáka. „Případ nechci komentovat. V současnosti už toto dítě není žákem naší školy,“ řekl tehdy.

Vedení školy předalo celou věc policii. „Nejednalo se jen o pobodání, žák měl mít více prohřešků. Škola měla podezření, že se jedná o šikanu,“ řekla policejní mluvčí Tereza Neubauerová.

Po dohodě rodičů s psychiatrem problémové dítě nastoupilo na několikaměsíční pobyt do diagnostického ústavu.

Podle dobových reakcí veřejnosti na událost byl útočník nemocný, ale incidentu se dalo předejít, pokud by měl asistenta, který by se mu po dobu pobytu ve škole věnoval.

Poslední incident

Případy, kdy dítě napadne svého spolužáka ve škole bodným předmětem, nejsou časté, ale ani zcela ojedinělé. Zatím zřejmě poslední se stal letos v červnu v Příbrami, kdy dvanáctiletý chlapec napadl nožem spolužáka. Zranil ho na noze. Pobodaný skončil v nemocnici, záhy byl propuštěn do domácí péče. Incident se stal v základní škole Jiráskovy sady ještě před začátkem výuky.

„S řediteli škol jsme se dohodli, že budou maximálně obezřetní a i nad rámec, který jim ukládá povinnost, sledovat projevy dětí. Například ten útočník z Jiráskových sadů už předtím delší dobu na písemky kreslil, jak postavička bodá do druhé či na sociálních sítích sdílel nějaký agresivní obsah. Domluvili jsme se, že učitelé a ředitelé budou takové projevy sledovat a předávat je středisku výchovné péče a to je pak předá na OSPOD, který může jednat,“ řekl pro server Zprávy Příbram příbramský starosta Jan Konvalinka.

Seriál Ochránce



1. DÍL: SLABÝ KUS

Aleš Pelán je oblíbený středoškolský učitel čelící nařčení, že udržuje zakázané vztahy se svými studentkami. Mezitím na stejné škole dochází k brutální šikaně jeho kolegyně, kterou si žáci natáčejí na video… Má každý učitel takovou autoritu, jakou si zaslouží? Nebo si žáci dovolují víc než kdy dřív?



2. DÍL: VRAŽDA VYCHOVATELE

V diagnostickém ústavu na severu Čech zabije chovanec vychovatelku. Ministr slibuje rázné řešení a pověřuje školského ombudsmana, aby celou situaci prošetřil přímo na místě. Aleš Pelán se hned první den ve funkci ocitá v prostředí, které je mu cizí. Kde děti nevěří dospělým a dospělí dětem…



3. DÍL: ANDÍLEK

Žák základní školy napadne během vyučování spolužačku nůžkami. Rodiče se bouří a požadují, aby se ředitelka agresora zbavila. K tomu je ale zapotřebí souhlas jeho matky, která to odmítá. Rodiče se obrátí na ombudsmana Aleše Pelána…



4. DÍL: MUŽSKÁ ZÁLEŽITOST

Ředitel střední zahradnické školy je odvolán kvůli facce, kterou vrazil drzému žákovi. Ředitelovi příznivci v tom ale vidí pomstu jeho konkurentky a požádají o pomoc ombudsmana Aleše Pelána. Copak úspěšnému řediteli jeden pohlavek zničí kariéru?



5. DÍL: DŽUNGLE PŘED TABULÍ

Na brněnské základní škole dojde ke rvačce mezi romskými a bílými žáky. Nová ministryně pověří ombudsmana, aby na místě situaci uklidnil. Aleš Pelán se ocitá ve škole, kde si učitelé nevědí rady a dětem je všechno jedno…



6. DÍL: VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL

Na příměstském táboře se málem utopí žák místní základní školy. Zatímco leží v kómatu, odpovědným učitelkám hrozí trestní stíhání a nenávist místních. Ombudsman Aleš Pelán spěchá na pomoc. Celá věc je pro něj velmi osobní…



7. DÍL: VRABČÁK

V nemocnici leží dívka, zraněná kvůli pádu z koně. Lékaři si všimnou, že neumí pořádně číst ani psát. Ombudsman Aleš Pelán zjišťuje, že třináctiletá Anežka nikdy nechodila do školy…



8. DÍL: AHOJ TATI

Třináctiletý Lukáš zahyne po pádu z továrního komína. Zatímco policie věc uzavře jako nehodu, Lukášova matka obviní jeho spolužáky z šikany. Ombudsman Aleš Pelán musí zjistit, zda šlo o nehodu, nebo sebevraždu…



9. DÍL: HIDŽÁB

Ředitelka zdravotnické školy v Teplicích zakáže muslimské studentce nosit šátek během vyučování. Zatímco pedagogický sbor souhlasí s ředitelkou, část studentů točí video na podporu spolužačky. Na čí stranu se postaví školský ombudsman Aleš Pelán?



10. DÍL: TICHÁ DOHODA

Školský ombudsman dostává zprávu, že na jedné střední škole dochází k pohlavnímu zneužívání studentů učitelem. Případ je pro Aleše Pelána o to složitější, že na zmíněné škole léta učil a dotyčného zná…